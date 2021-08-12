Аналитики РБК рассказали о будущем Биткоина и поделились мнением о его положении в мире и РФ
За последние месяцы Биткоин совершил несколько резких прыжков, поднимаясь до рекордных значений за всю историю, а после теряя половину стоимости. Сегодня цифровое золото кажется стабильным, а его курс держится на отметке выше 40 000 уже длительное время. Обычно, несколько недель на финансовом рынке не считается сколько-нибудь большим сроком для проверки стабильности актива, но ведь мы говорим о Биткоине. Если криптовалюта не падает неделю, то впору говорить о мировом господстве цифровых денег. Поскольку всю прошлую неделю у многих экспертов были сомнения в том, что Биткоин продержится на высоких отметках так долго, мало-то хотел давать долговременные прогнозы. Похоже, сегодня ребята осмелели, а значит самое время для свежей аналитики, которую приводит ресурс РБК.
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Прежде всего обратимся к причинам, по которым аналитики не спешат вкладываться в Биткоин. Есть мнение, что всё дело в неопределённости, которая ждёт криптовалюту после того, как всё больше стран будут вводить цифровые валюты. К примеру, перед вводом в действие цифрового юаня, Китай почти полностью изгнал майнеров из страны. Впереди оцифровка евро и доллара. Пока США несмело принимают законы, обязывающие биржи информировать о крупных транзакциях, а также платить налоги с оборота свыше 10 000 долларов в год. Захочет ли дядюшка Сэм конкуренции с Биткоином? Инвесторы полагают, что не захочет.
К счастью, это только одно мнение, ведь многие аналитики уверены, что Биткоин будет дорожать. Возврат к отметке ниже 30 000 называют маловероятным, а рост до 54 000 и выше чуть ли не единственным сценарием. Эксперты полагают, что достаточно Биткоину подняться свыше 50 000, и инвесторы бросятся скупать его табунами. Очень может быть, хотя с чего бы? Не проще в таком случае купить сегодня, а завтра получить прибыль на отметке 54 000? Отчего сами аналитики ничего не покупают.
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В конце официальная позиция ЦБ России. Зампред банка заявил, что криптовалюты представляют собой настоящее минное поле. По его мнению, они мало чем отличаются от игры в рулетку, а логика привлечения людей строится на принципах пирамиды. Он предостерёг вкладываться в криптовалюту, ведь в случае потери денег, государство с высокой вероятностью не сможет вам ничем помочь. В конце он заявил, что цифровые активы сегодня не имеют ничего общего с инвестициями, а значит государство должно относиться к этому с насторожённостью. Любопытная позиция, которая пока пусть и представляет частное мнение, но из уст столь высокого руководителя должна стать тревожным звоночком для российских майнеров.
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