Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

За последние месяцы Биткоин совершил несколько резких прыжков, поднимаясь до рекордных значений за всю историю, а после теряя половину стоимости. Сегодня цифровое золото кажется стабильным, а его курс держится на отметке выше 40 000 уже длительное время. Обычно, несколько недель на финансовом рынке не считается сколько-нибудь большим сроком для проверки стабильности актива, но ведь мы говорим о Биткоине. Если криптовалюта не падает неделю, то впору говорить о мировом господстве цифровых денег. Поскольку всю прошлую неделю у многих экспертов были сомнения в том, что Биткоин продержится на высоких отметках так долго, мало-то хотел давать долговременные прогнозы. Похоже, сегодня ребята осмелели, а значит самое время для свежей аналитики, которую приводит ресурс РБК.

реклама

Прежде всего обратимся к причинам, по которым аналитики не спешат вкладываться в Биткоин. Есть мнение, что всё дело в неопределённости, которая ждёт криптовалюту после того, как всё больше стран будут вводить цифровые валюты. К примеру, перед вводом в действие цифрового юаня, Китай почти полностью изгнал майнеров из страны. Впереди оцифровка евро и доллара. Пока США несмело принимают законы, обязывающие биржи информировать о крупных транзакциях, а также платить налоги с оборота свыше 10 000 долларов в год. Захочет ли дядюшка Сэм конкуренции с Биткоином? Инвесторы полагают, что не захочет.

анонсы и реклама <b>RX 6600XT</b> прибыли - цена радует Самая дешевая 3060 снова в продаже Недорогая RX <b>6600</b>XT Gigabyte Gaming в продаже -22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

К счастью, это только одно мнение, ведь многие аналитики уверены, что Биткоин будет дорожать. Возврат к отметке ниже 30 000 называют маловероятным, а рост до 54 000 и выше чуть ли не единственным сценарием. Эксперты полагают, что достаточно Биткоину подняться свыше 50 000, и инвесторы бросятся скупать его табунами. Очень может быть, хотя с чего бы? Не проще в таком случае купить сегодня, а завтра получить прибыль на отметке 54 000? Отчего сами аналитики ничего не покупают.

реклама

В конце официальная позиция ЦБ России. Зампред банка заявил, что криптовалюты представляют собой настоящее минное поле. По его мнению, они мало чем отличаются от игры в рулетку, а логика привлечения людей строится на принципах пирамиды. Он предостерёг вкладываться в криптовалюту, ведь в случае потери денег, государство с высокой вероятностью не сможет вам ничем помочь. В конце он заявил, что цифровые активы сегодня не имеют ничего общего с инвестициями, а значит государство должно относиться к этому с насторожённостью. Любопытная позиция, которая пока пусть и представляет частное мнение, но из уст столь высокого руководителя должна стать тревожным звоночком для российских майнеров.