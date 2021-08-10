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Стоимость памяти GDDR6 в 4 квартале упадёт, но это не повлияет на цены на видеокарты – Tomshardware

В чём причина столь странного положения на рынке
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Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде
-22000р на 3060 Gigabyte = топ цена
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
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Удорожание видеокарт – это больная тема для всех геймеров. Сегодня во всем принято винить майнеров, но это немного неверный подход, поскольку в первую очередь виноваты производители видеокарт. Давайте думать логически: когда NVIDIA только заказывала у Samsung свободные мощности для выпуска чипов, были оговорены все условия. Ясно, что кризиса никто не ожидал, но почему не была предусмотрена ситуация, когда нужно будет экстренно увеличить число отгрузок GPU? 

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Мало того, о чём вообще думали маркетологи, ведь в 2017 году для майнеров создавались специализированные видеокарты, в которых отсутствует видеовыход. Они были дешевле, что позволило насытить рынок и успокоить фермеров и геймеров. На этот раз все меры предпринимались с большим опозданием. GeForce RTX 3060 с блокировкой хешрейта вышла в феврале, но тут же была взломана. Получается, что только к июлю удалось наладить выпуск GeForce RTX 3080/3070 Ti, которые не поддались на взломы, а значит долгих 6 месяцев рынок сторнировал. Возможно, мы ещё узнаем подробности столь долгой задержки, а пока у нас есть не менее любопытные новости. 

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Ранее эксперты отмечали, что в первой половине года стоимость видеокарт росла под действием повышения цены на видеопамять. Так, в 1 квартале это дало дополнительные 5%, ну а во втором – немалые 28%. Кроме того, ожидается, что в 3 квартале рост сохранится, что добавит не менее 8% к конечной цене на видеокарты. Всё это печально, ведь подобные новости не внушают оптимизма, хотя, судя по таблице, не всё так плохо. Сообщается, что в 4 квартале стоимость видеопамяти начнёт снижаться. Пока говорят о скромных 5%, но в 2022 году падение продолжится, а вот на цены видеокарт это никак не повлияет. 

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Дело в том, что все крупные производители накопили на складах достаточно видеопамяти. У кого-то там лежит запас на несколько недель, ну а гиганты могли затариться на три и более месяца. Это значит, что, когда в 4 квартале цены упадут, мы сможем увидеть коррекцию стоимости видеокарт только в 2022 году. Здесь нужно понимать, что 5% – это слишком мало, чтобы делать столь глубокие прогнозы, ведь подорожание Эфира может иметь куда более серьёзные последствия. Вообще в последнее время стало слишком много прогнозов. Например, в Китае ожидается возвращение к нормальным ценам на видеокарты к середине осени. В данном случае мы находимся в других условиях, ведь в РФ никто ничего майнерам запрещать пока не планирует. 

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Xardazzz
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"а значит долгих 6 месяцев рынок сторнировал" "СТОРНИРОВАТЬ - делать обратную запись в бухгалтерских книгах с целью исправления ошибки в ранее сделанной записи (см. СТОРНО)."
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