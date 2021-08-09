Продажи видеокарт в немецкой рознице обвалились – GeForce 2060 и Radeon 580 снизились в 9 раз за год
Большая часть производителей всегда открыто заявляет о количестве проданных товаров за месяц, квартал и год. Это позволяет оценить среднюю цену за тот или иной продукт, изучив прибыльность и другие показатели более реалистично. Есть и такие, кто предпочитает хранить данные втайне. Это позволяет манипулировать рынком, что крайне выгодно, если это самое количество перестаёт бить рекорды. Но есть традиционные сектора, где производители всегда держали подобные сведения вдалеке от обывателей. Вот почему Sony отчиталась о том, что получила от AMD 22 миллиона единиц чипов для построения новых консолей, а сама AMD никогда не указывает подобные сведения в отчётах?
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Ещё хуже ситуация обстоит с видеокартами. По сути, узнать подробности мы можем только из неофициальных источников, таких как Steam и торговых точек, желающих делиться с нами подобными данными. На этот раз рассказать нам о своих успехах решили ребята из немецкой компании Mindfactory. Обычно они приводят статистику за квартал или месяц, но на этот раз нам предлагают оценить показатели за неделю. Ниже находится таблица, где указаны наиболее популярные среди покупателей графические чипы. Если хотите понять, сколько это в месяц, то умножайте на четыре. Если вам интересно, сколько это будет приблизительно в квартальном выражении, то смело умножайте на 16.
Как видите, на первом месте по продажам GeForce RTX 3060 Ti. Учтите, что в немецкой рознице продукция AMD всегда вызывает повышенный интерес, а видеокарты Radeon занимают ключевые места в первой десятке. На этот раз на второе место удалось пробраться Radeon RX 6700 XT, которая разошлась в количестве 285 единиц. Далее идут GeForce GTX 1650 и GeForce RTX 3080 Ti, а следом ещё один представитель красного лагеря – Radeon RX 6800 XT. Всё это можно рассмотреть в таблице, но есть и любопытные сведения, что называется – между строк.
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Так, среди первых шести позиций, только одна видеокарта, претендующая на звание бюджетной. Это может значить, что высокие цены отпугивают от покупки видеокарт обычных геймеров, в то время как энтузиасты продолжают разбирать наиболее интересные для них модели вне зависимости от цен. Также стоит отметить, что самая бюджетная карта с поддержкой трассировки лучей и надежда всех геймеров – GeForce RTX 2060 практически исчезает из продажи. Давайте умножим 30 проданных видеокарт на 16, что равняется 480. Если это сравнить с показателями за 1 квартал 2020 года, то можно увидеть, что GeForce RTX 2060 и версия с приставкой Super продалась в количестве 4500 штук (в 9 раз). Ну а мегапопулярные Radeon RX 580/570 вместе – 5300 единиц. За первую неделю августа из продано всего 40, что даёт нам гипотетические 640 за квартал (в 8 раз).
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