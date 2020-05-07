Статистика продаж видеокарт MindFactory – теперь на пузырьковой диаграмме
Не перевелись ещё на земле русской обыватели, которые не понимают, почему немецкая статистика продаж процессоров и видеокарт доступна всем желающим, а данные по российскому рынку предоставляют либо аналитические агентства (за немалые деньги), либо компания Яндекс, оперирующая косвенными показателями типа количества поисковых запросов.
рекламаПока положение дел не изменилось, остаётся довольствоваться статистикой MindFactory – немецкого интернет-магазина, который предлагает товары с доставкой только по территории Германии. Представители сайта 3DCenter статистику первого квартала свели в пузырьковую диаграмму. В отличие от процессорной статистики этого же источника, данные по объёмам реализации видеокарт достаточно близки к общемировой картине.
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Она позволяет понять, что из продукции AMD самыми популярными видеокартами в первом квартале оставались Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700 и Radeon RX 570. Флагманский Radeon VII каким-то чудом был реализован в количестве 390 экземпляров, хотя с производства видеокарта была снята ещё год назад.
рекламаФаворитами в линейке продукции NVIDIA были GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce RTX 2080 SUPER. Средние цены реализации каждой видеокарты указаны с учётом НДС, который в Германии составляет 19%. Заметно, что AMD не хватает новых видеокарт с уровнем быстродействия выше Radeon RX 5700 XT. Остаётся надеяться, что таковые появятся к концу текущего года.
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