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Буквально вчера мы разбирали ситуацию с новой видеокартой Radeon RX 6600 XT на европейском рынке. Инсайдеры утверждают, что стартовая вилка будет находиться в пределах 500 евро, что значительно дороже, чем предполагалось ранее. В данном случае стоит учитывать, что речь идёт даже не о магазинной цене. Получается, что сами производители будут отгружать поставщикам новенькую Radeon RX 6600 XT за 500 евро, в то время как магазины тоже заходят заработать, а значит будут поднимать конечную стоимость до предела. Поскольку в качестве главного и единственного конкурента выбрана GeForce RTX 3060, то подгонять стоимость будут именно под эту видеокарту.

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Если посмотреть в российские магазины, то можно обнаружить GeForce RTX 3060 за 59 000 рублей, что соответствует 800 долларам. AMD провела собственное тестирование видеокарты и пришла к выводам, что она окажется на 5-7% быстрее главной конкурентки, а значит к конечной цене можно смело прибавлять ещё 100 долларов. В данном случае неясно, как это всё укладывается в логику самих магазинов, ведь за такие деньги можно купить более производительную GeForce RTX 3060 Ti. Возможно, обсуждая Radeon RX 6600 XT мы забываем о том, что она поставляется с полным отсутствием блокировки майнинга, тогда как почти все видеокарты NVIDIA включают этот неприятный для фермеров элемент. Тут же уточним, что новинка получит 128-битную шину, что откровенно мало для эффективного фермерства.

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Говоря об отечественной рознице, мы часто думаем, что уж в США с этим вопросом всё куда лучше. Как стало известно, не лучше. Сообщается, что на Newegg, являющейся одной из наиболее крупных площадок, кратковременно появилась в продаже видеокарта Radeon RX 6600 XT производства MSI. Удивительно, но цена на неё была установлена на отметке с 1099.99 долларов. Это значит, что по сравнению с рекомендованной в $379 у нас почти трёхкратный рост. Отмечается, что продажи осуществляет китайский ритейлер, нарушающий традиционное эмбарго, которое установила AMD до начало официального запуска 11 августа.

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На момент написания данного материала на страничке видеокарты сообщается, что все доступные модели распроданы. Обычно, когда продажи отменяются, происходит удаление страницы с товаром. Поскольку такого на этот раз не случилось, то есть все основания полагать, что видеокарты ушли реальным покупателям в США. Возможно, это блогеры, для которых важнее сам факт получить Radeon RX 6600 XT до начала продаж. В любом случае подобное бездействие со стороны Newegg удивляет, а цена шокирует.