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Видеокарты Radeon RX 6600 XT будут стоить от 500 евро, а поставки могут оказаться ограничены

Видеокарт будет мало, а цены гораздо выше
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Можно ли сегодня в российском магазине купить видеокарту компании AMD? Вне всякого сомнения. Вот только по сравнению с аналогичными моделями стоимость красных откровенно завышена. Всё дело в малых поставках, когда производители плат получили минимальное количество графических чипов, а поставщики и розница диктует свои законы. Это сложная взаимосвязанная цепочка, найти виноватых в которой практически нереально, поэтому остановимся на том, что предложений мало – а значит и цена выше. За примерами не нужно далеко ходить: GeForce RTX 3060 Ti стоит 75 000 рублей, тогда как почти аналогичная с ней по производительности Radeon RX 6700 XT продаётся за 89 000. Учтите, что первая доступна как минимум в восьми вариантах, тогда как вторая всего одна. 

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Вполне возможно, что сегодня видеокарты производства AMD разбирают майнеры, ведь большая часть моделей NVIDIA получила блокировку хешрейта Эфира и неинтересна потенциальным фермерам. Как бы там ни было, но уже 11 августа в продажу поступит Radeon RX 6600 XT. Несколько недель назад в прессе гуляли слухи, согласно которым видеокарт будет много. Якобы партнёры накопили достаточное количество графических чипов, что позволяет рассчитывать на отличный старт. Нас уверяли, что это должно привести к относительно невысоким отпускным ценам в магазинах. Неясно, чем руководствовались подобные инсайдеры, но сегодня поступили немного иные сведения. 

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Сообщается, что каждый партнёр AMD получил в среднем 2000 графических чипов. Много вы знаете производителей видеокарт Radeon? Ну пусть вместе с китайскими и японскими их будет 20. Получается, что на нас хлынет невероятная партия из 40 000 видеокарт Radeon RX 6600 XT. Пожалуй, геймеры одной Москвы смогли бы переварить такую крошечную партию по близким к рекомендованным ценам. Дальше – интереснее. Инсайдеры утверждают, что большая часть плат, выпускаемых партнёрами AMD, будет продаваться за цену близкую к 500 евро. А ведь это 600 долларов, что сразу прибавляет к рекомендованной цене больше 200 долларов. Учтите, что магазинные цены будут значительно дороже, а значит все мечты о покупке подобной видеокарты по низкой стоимости так и останутся мечтами. 

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Согласно предварительным тестам, Radeon RX 6600 XT немного быстрее GeForce RTX 3060. Учтите, что здесь 128-битная шина и 8 Гб видеопамяти, в то время как у последней 192-битная и 12 Гб. Вполне возможно, что в реальных играх ситуация окажется противоположной. 

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