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Windows 11 грозит стать самой скандальной операционной системой в истории. Обычно, пользователям предоставлялся выбор: остаться на старой ОС или купить новую. С выходом Windows 10 всё изменилось, ведь владельцы лицензионных ключей старых версий могли обновиться до «Десятки» без особых проблем. В како-то момент скорость обновления стала не устраивать Microsoft, поэтому были предприняты шаги принудительного обновления, когда пользователь случайно нажимал на назойливое всплывающее сообщение, что приводило к переходу на новую ОС. Судя по всему, с Windows 11 такого не будет, ведь софтверный гигант новым анонсом вызвал бурю негодования о пользователей по всему миру. Давайте разбираться.

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Если не указывать увеличение минимальных требований ОЗУ до 4 Гб, то больше всего споров вызвала необходимость наличия модуля TPM 2.0. Теоретически, он должен быть установлен на материнской плате, но все современные процессоры начиная с 2018 года выпуска поддерживают защитный протокол на аппаратном уровне. Получается, что по умолчанию установить новую операционку смогут только те, кто купил компьютер в 2018 году, при этом брал не старьё, а новые камушки Intel 8-го поколения. Ясно, что сообщество неравнодушных пользователей расстроилось не на шутку, что и вылилось в гневные комментарии под каждым роликом Windows 11 на канале Microsoft на YouTube. В какой-то момент модераторы устали бороться с беспределом и полностью отключили комментарии.

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Ясно, что разгневанные пользователи нашли куда выплеснуть свою злость. Они начали атаковать другие ролики Microsoft, называя позицию компании по отношении к пользователям неправильной. Некоторые намекают, что цензура ещё никогда не была выходом из положения, но ребята из Microsoft пока предпочитают затирать подобные заявления.

Вообще, судя по всему, очень много негатива вызвал видео, которое вы можете изучить ниже. Там сотрудница Microsoft по имени Ария признала, что ситуация с резким скачком требований к железу и наличия поддержки TPM 2.0 – это отстой, но ничего менять никто не будет. Пользователи не оценили юмора, обвиняя создателей новой версии ОС в неуважительном отношении к своим потенциальным покупателям и во всём, что только может прийти на ум. Вообще ситуация выгляди странно. Казалось бы, Microsoft заинтересована в том, чтобы больше людей могли купить новую операционку на свой компьютер, ведь это живые деньги. Скорее всего, имя гениального маркетолога, который оставил за порогом миллиарды долларов, мы так и не узнаем.

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