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В ходе анонса новой операционной системы Windows 11 вскрылись намерения Microsoft ужесточить системные требования и повысить безопасность компьютеров по всему миру. Есть мнение, что всё это всего лишь очередной виток контроля, поскольку реальной необходимости в протоколе TPM 2.0 просто нет. В любом случае, что бы не придумали авторы конспирологических теорий, остановить наступление Microsoft уже не удастся. Так, если сегодня для установки Windows 10 достаточно одноядерного процессора, то новая версия ОС потребует 2 ядра с тактовой частотой от 1 ГГц. Кроме того, изменения коснутся и количества оперативной памяти. Фактически, с 1 Гб для 32-битных систем, новые требования возросли в 4 раза, поскольку Windows 11 не выпускается в формате 32 бит.

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Подобные изменения означают только одно: множество систем, выступающих в роли автоматизированных управляющих комплектов, либо внутри других более крупных устройств с низким энергопотреблением, лишатся возможности обновления до Windows 11. Поскольку официальный срок поддержки Windows 10 истекает в 2025 году, то прямо сегодня бить тревогу преждевременно, но крупный бизнес думает глобально, поэтому шумиха вокруг новых требований оправдана. Ещё больше вопросов вызывает необходимость наличия на материнской плате модуля TPM 2.0. Сложность в том, что это относительно новая технология, которая начала массово устанавливаться на процессоры Intel, начиная с восьмого поколения. Это значит, что все чипы, купленные ранее 2018 года, не соответствуют минимальным требованиям.

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Что любопытно, и в Китае, и в России подобный тип шифрования не используется, а значит проблема куда более масштабна, чем может показаться. Сегодня представители Microsoft прокомментировали ситуацию. По их мнению, новые требования – это отстой, но менять их не будут. Дело в том, что компания ставит на первое место безопасность своих клиентов и стабильность работы компьютеров. Это значит, что те, кто хочет соответствовать новым стандартам безопасности, должны купить новый компьютер. Все остальные пока могут пересидеть на старой ОС.

Что куда любопытнее тот факт, что Microsoft обещает блокировать Windows 11, которую установят в обход требованиям. Это значит, что все хакерские уловки будут бесполезны, стоит только вам получить текущее обновление. Неясно, как эти обновления будут действовать, а также, что из себя представляет система блокировки. Всё это будет известно в начале следующего года, когда стартует этап бесплатного обновления.