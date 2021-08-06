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В последнее время растёт разница в доходах между владельцами крупных компаний и обычными работниками. Нельзя сказать, что специалисты IT-сферы в США и Европе плохо зарабатывают. Отнюдь, многие из них имеют 10 и более тысяч долларов в месяц, а система поощрения в корпорациях позволяет не думать о медицинской страховке. В данном случае у нас нет задачи превозносить или критиковать сложившуюся систему, поскольку лучше всего об этом говорят реальные показатели заработной платы больших боссов. Предлагаем начать издалека, с главы Activision Бобби Котика. Умелый управленец и гроза подчинённых он создал себе имидж бескомпромиссного руководителя, который знает обо всех интригах компании. За 2020 года Бобби получил 30 миллионов долларов в виде заработной платы и ещё 200 миллионов премию за отличные продажи. Кстати, столь высокие доходы совпали с массовыми увольнениями в Activision.

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Если вам казалось, что 200 миллионов – это много, то самое время присмотреться к первой десятке корпоративных гигантов, которые официально за 2020 год получили от 200 миллионов долларов без каких-либо премиальных. Из известных лиц здесь Тим Кук, которому Apple отвалила 265 миллионов долларов и Илон Маск с доходом в 6.66 миллиарда долларов. В данном случае самое время задать простой вопрос: заработал ли эти миллиарды Илон? Дело в том, что чистый доход Tesla за 2020 год составил всего 721 миллион долларов. В данном случае учтена заработная плата всех сотрудников компании, расходы на ремонт и обслуживание, а также многое другое. Логично, когда Apple, получившая совокупный доход за 4 квартал 2020 в размере 114.4 миллиарда и чистый доход в размере 28.75 миллиарда долларов, платит своему руководителю 265 миллионов. Но откуда взялись 6.6 миллиарда для Илона Маска у Tesla?

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Эксперты констатируют, что перед великими депрессиями и затяжными войнами всегда наблюдался большой разрыв между бедными и богатыми. Сегодня этот показатель велик, как никогда. Можно было бы понадеяться на то, что разум возобладает. Увы, всё не так. Во время эпидемии коронавируса доходы богатейших людей выросли, а их состоянии увеличилось не триллионы долларов. Даже сотни миллиардов долларов хватило бы на полное искоренение бедности, болезней и решения всех экономических проблем землян. Вот только кроме маркетинговых заявлений никто из них не рвётся тратить свои деньги. Ну а аналитики ещё раз констатируют, что за последние сто лет подобного разрыва не наблюдалось никогда. Больше почитать не эту тему и ознакомиться со списком участников плотнее можно в данном материале.

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