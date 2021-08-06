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На фоне криптобума Chia Coin прибыль Western Digital выросла на 216%, а цены на HDD поднялись на 18%

Chia Coin позволила производителям получить сверхдоходы
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Несколько лет производители жёстких дисков и твердотельных накопителей жили в абсолютном спокойствии. Конкуренция была, но все основные рынки поделены, а мелкие компании довольствовались крохами со стола гигантов. Появление криптовалюты Chia Coin спутало все карты, ведь майнеры разобрали как самые дешёвые модели, так и сверхдорогие, которые раньше брали неохотно, поскольку клиентами были облачные хранилища и крупные сервера. В какой-то момент цены подпрыгнули в несколько раз, что сыграло на руку не только магазинам, но и производителям, которые сумели наладить прямые поставки фермерам в Поднебесной на Тайване и в Гонконге. Уже к началу лета большая часть майнеров протрезвела, но было уже поздно. Вложенные средства нужно возвращать, а значит впереди долгие и мучительные годы добычи Chia Coin.

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Ясно, что одним из выгодоприобретателей всего происходящего стала компания Western Digital. Это значимый игрок на рынке, способный генерировать невероятные доходы. Если изучить отчёт за 2 квартал 2021 года (там он указан как 4 квартал 2021 года из-за странной системы, принятой в США), то можно заметить, что по сравнению с двумя предыдущими кварталами прибыль росла, как на дрожжах. Так, во 2 квартале 2020 года (здесь 4 квартал 2020) удалось реализовать продукции на 42.87 миллиарда долларов. В 1 квартале 2021 (здесь 3 квартал 2021) – 41.37 миллиарда, ну а за 2 квартал 2021 года – на 49.2 миллиарда долларов. Одновременно сообщается, что квартальная выручка выросла на 19%, а чистая прибыль составила 6.22 миллиарда долларов. На минуточку, это на 216% больше, чем было за 1 квартал 2021 и на 320% больше, чем годом ранее. 

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По словам представителей Western Digital, всё это стало возможно благодаря росту цен на продукцию. Отмечается, что особым спросом пользовались жёсткие диски. Поскольку спрос в какой-то момент превысил предложение, средняя цена за Тб выросла на 18%. Немного лучше дела с твердотельными накопителями. Там стоимость одного Тб увеличилась на 4%. В данном случае радоваться нечему, ведь долгие годы мы наблюдали резкое снижение стоимости SSD. Теоретически, сегодня они должны были бы подешеветь. Пусть не на 10%, но постоянное 5% падение цены обеспечило бы стабильное удешевление на протяжение длительного времени. 

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Пока неясно, будет ли вторая волна Chia Coin. В 3 квартале на фоне падения интереса к данной криптовалюте доходы Western Digital могут упасть. Неясно, решат ли большие боссы снизить цены на жёсткие диски, и когда ждать падение стоимости твердотельных накопителей? 

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