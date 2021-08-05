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The Elder Scrolls V: Skyrim вышла в далёком 2011 году. Она стала одной из самых популярных игр года и уж точно одной из лучших РПГ десятилетия. Возможно, поспорить с ней может только Ведьмак 3, но для истинных поклонников жанра подобные проекты на вес золота, поэтому пусть аналитики подсчитывают, кто лучше, а мы насладимся обеими, в который раз проходя квесты с особым пристрастием. Дело в том, что Skyrim ужасно устарела. Даже версия для PlayStation 4, Xbox One выглядит ужасно на фоне современных игр, а единственная возможность хоть как-то улучшить визуальный стиль – это пользовательские модификации.

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Стоит понимать, что фанатов у The Elder Scrolls V только прибавилось. Они занимаются улучшениями игрового процесса, пишут квесты и перерисовывают текстуры. Но есть и такие, кто собирает лучшие модификации, что приводит к невероятным результатам. К примеру, вчера на YouTube засветилось видео на канале Digital Dreams, позволяющее оценить 500 различных предустановок. Мы предлагаем вам ознакомиться роликом хотя бы частично. Особенно интересно, если разрешение дисплея выше 1080р, что позволит насладиться работой моддеров.

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Создатели ролика отмечают, что запускали The Elder Scrolls V на видеокарте GeForce RTX 3090, но из-за большого количества текстур и разрешения 4К даже там она выдавала всего 60 кадров в секунду. Авторы заявляют, что им удалось воссоздать графику следующего поколения на старом движке, а сама работа потребовала немалых усилий. Обычно мы тестируем подобные сборки лично, но в данном случае тестировать нечего. Дело в том, что разработчики ещё не выкладывали новую сборку на Nexusmods, поэтому мы можем только наслаждаться красивой картинкой.



Сегодня нет даже намёков, когда нам ждать шестую часть. Bethesda Softworks анонсировала её в 2018 году, а недавно объявила, что все усилия студии сосредоточены на Starfield. Вот только сроки выхода последней перенесены на ноябрь 2022 года. Это значит, что разработка стартует уже в 2023, а выход в 2025. Но это очень оптимистичный прогноз, поскольку подобные игры делаются, как правило, не два года. Поскольку всё это слишком отдалённая перспектива – это ещё один повод посмотреть ролик. Реалистичные тени там созданы при помощи трассировки лучей, что позволило улучшить стилистику и эффекты старушки The Elder Scrolls V.