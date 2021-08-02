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Процессоры Ryzen 5000 ощутимо подешевели в РФ – Ryzen 7 5800X на 4000р дешевле рекомендованной цены

Процессоры Ryzen 5000 уже продаются ниже своей рекомнедованной цены
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В последнее время аналитики часто ругают компанию AMD. Вообще ситуация такова, что одни ресурсы уверяют нас в том, что красные находятся на верном пути и уже скоро догонят и перегонят Intel. Есть и такие, кто заявляет, что это уже случившийся факт, но мы с вами реалисты, поэтому не будем поддаваться на провокации. Что до нашего мнения, то мы предлагаем ориентироваться на статистику Steam. С подобной позицией можно не соглашаться, но других альтернативных источников информации нет. Производители не указывают продажи в единицах, а доход – это очень субъективная вещь, складывающаяся из множества компонентов. Так вот, обращаясь в Steam мы видим, что доля AMD всё ещё меньше 30%, а значит ни о каком равном противостоянии не может быть и речи. Возможно, руководство AMD решило прислушаться к критике, поскольку других причин для снижения цен мы не видим.

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Прежде всего предлагаем вам ознакомиться с рекомендованными ценами на процессоры Ryzen 5000-й серии. Они изначально были гораздо дороже своих предшественников. Мало того, российские ценники преподнесли ещё несколько сюрпризов, а сама AMD так и не выпустила недорогую серию 4-ядерных и игровых 6-ядерников без приставки «Х» (например, Ryzen 5 5600). Что же, даже без этого нам есть чем порадовать наших читателей, ведь спустя более чем 8 месяцев после начала продаж у российских пользователей появилась возможность получить процессор AMD по рекомендованной цене.

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Прежде всего Ryzen 5 5600X. Сегодня скоростной 6-ядерник стоит 25 470, что на 2 тысячи дешевле его рекомендованной цены. Много это или мало – пусть решат наши читатели, но сам факт приятно обрадует тех, кто долгое время сетовал на завышенную стоимость на данный камешек на российском рынке по сравнению с тем, что могут себе позволить европейцы.

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Ryzen 7 5800X за 37 130 рублей оказался почти на 4 тысячи рублей дешевле своей рекомендованной цены. Нужно помнить, что перед нами один из самых быстрых игровых процессоров на рынке, который не только обходит конкурентов в рабочих задачах, но и не оставляет им шанса в играх.

Ryzen 9 5900X предлагается без скидок и стоит ровно столько, сколько должен был стоить на старте продаж. В данном случае нужно понимать, что обычно спустя 8 месяцев цены на процессоры опускаются, вот только в условиях полупроводникового кризиса всё не так, как обычно. Это значит, что до появления в продаже 12-го поколения процессоров Intel рассчитывать на большие скидки не приходится.

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