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Китайские майнеры подключают тысячи ферм в неделю, а хешрейт Биткоина вырос с 65 Eh/s до 100 Eh/s

Биткион снова может подорожать
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В середине мая китайское правительство нанесло по майнерам упреждающий удар. Мало-кто вообще ожидал, что чиновники начнут вмешиваться в работу фермеров, высылать их из страны и запрещать проводить транзакции. Сегодня добывать Биткоин и Эфир могут только те, кто делает это тайно. Пока запреты не коснулись доморощенных майнеров. На самом деле отследить их практически нереально, но это не значит, что чиновники не будут пытаться. Пока есть более крупная рыба, любителям домашнего майнинга никто не будет мешать. А вот крупные фермы уже давно начали вывозить своё железо. 

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Ещё месяц назад эксперты заверяли, что переезд будет долгим и потребует до полугода. Якобы, нужно не только разобрать огромные массивы, но и погрузить их в подходящий для этих целей транспорт. Кроме того, многим вообще потребуются отдельные чартерные рейсы, поскольку фермы включают десятки тысяч специализированных устройств с продуманной системой охлаждения и питания. Одновременно с этим нужно где-то найти команду инженеров, способную всё это подключить. Нужно  везти их с собой, что потребует ещё больше затрат, ведь людей нужно расселить и обеспечить им уровень жизни, не хуже, чем было до этого. 

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Что же, всё это красиво звучало из уст экспертов, но, судя по всему, китайские майнеры не планируют так долго ждать. Сегодня стало известно о резком скачке хершейта в сети Биткоина. Так, если в конце июня показатель резко упал со 130 Eh/s (экзахешей) до 65 Eh/s, то сегодня вернулся к отметке выше 100 Eh/s. Отмечается, что одна из крупнейших компаний BIT Mining выбрала в качестве нового дома Казахстан. Уже 3000 ASIC-майнеров были подключены, 4000 активируют в ближайшие дни, а ещё 2500 разместят до конца недели. Это значит, что в ближайшие дни сеть Биткоина переживёт массовый наплыв майнеров.

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Несмотря на такую активность, эксперты полагают, что возврат к показателям мая займёт длительное время. Предположительно, это произойдёт не ранее 2022 года. А вот для оставшихся майнеров в сети всё стало куда веселее, поскольку из-за снижения хешрейта они получают значительно больше монет, которые теперь распределяются между меньшим количеством компьютеров. Эксперты уверяют, что наблюдается корреляция между стоимостью Биктоина и хешрейтом сети. Так, чем выше хешрейт, тем дороже криптовалюта, поскольку майнеры получают меньше монет и отказываются их продавать. Отсутствие достаточного предложения на рынке провоцирует рост стоимости. 

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