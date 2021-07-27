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Несмотря на то, что Windows 11 оказалась довольно спорной и не будет работать на большей части компьютеров, находится масса пользователей, которые хотят на себе опробовать новый дизайн и функции. Их не пугает тот факт, что на процессоре должна быть реализована полная поддержка TPM 2.0. Скорее всего, энтузиасты заведомо обладают тягой к компьютерному железу, поэтому у большинства из них нет проблем с доступом к новому процессору и большому количеству оперативной памяти. Что же, может компьютер у них и мощный, а вот знаний не всегда достаточно. Как сообщается, в последнее время пользователи жалуются на вредоносный софт, который заполонил операционную систему Windows 11. Можно было подумать о том, что хакеры атакуют новую ОС. Вот только всё совсем не так.

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Как оказалось, проблема появляется ещё на этапе скачивания подходящего образа. Всё дело в том, что большая часть пользователей не имеет доступа к официальным источникам на сайте Microsoft, а значит вынуждены искать подходящую сборку на одном из торрентов. Возможно, многие наши читатели все как на подбор гуру пиратского софта, которых не проймёшь хитрыми манипуляциями хакеров. Но, если есть хоть небольшой шанс, что нас читают обычные пользователи, то лучше как следует изучить информацию ниже.

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Эксперты уверяют, что немалая часть официальных образов превращаются в так называемые сборки. Их авторы указывают, что улучшили Windows 11 путём отключения слежки и удаление ненужных программ. Это привлекает тех, кто сильно обеспокоен личной конфиденциальностью, вот только авторы забывают о том, что совершенно случайно добавили в сборку нескольких лишних элементов. В лучшем случае – это просто программное обеспечение, которое предоставлено спонсорами. Например, условно-бесплатные утилиты и системы мониторинга. Они будут работать на компьютере месяц, а после потребуют внести оплату. Вот только это при хорошем раскладе, ведь многие авторы подобных сборок предпочитают не заигрывать с пользователями, вываливая на них множество сомнительного софта.

Чаще всего сомнительное ПО представляет собой рекламные закладки, терроризирующие пользователей даже тогда, когда они не включают браузер. Куда хуже эксплойты и вирусы, занимающиеся кражей паролей и учётных записей. Есть также отдельный класс удалённых майнеров, позволяющих создателем популярных сборок зарабатывать криптовалюту на наивных пользователях. Всё это не значит, что не нужно ничего скачивать. Если вы действительно хотите опробовать на себе Windows 11, поищите чистую сборку, в которую не вносилось никаких манипуляций. Такие есть на торрентах, стоит только поискать.