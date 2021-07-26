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В Южной Корее предложили конфисковывать криптовалюту у злостных неплательщиков налогов

Уже в 2021 году держателям криптовалют придётся платить 20% налога с криптовалют
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Сегодня абсолютно неожиданно произошёл резкий скачок криптовалют. Несмотря на то, что уже вечер, никто из аналитиков не дал вразумительного ответа, почему вообще это происходит, и с чем связан такой рост цены на Биткоин. Можно сколько угодно пенять на Илона Маска, но на этот раз миллиардер ничего не делал. Он, как и мы, спокойно спал в своём крошечном домике, напечатанном на 3D-принтере, как вдруг оказалось, что именно он во всём и виноват. Возможно, мысли столь влиятельной персоны материализуются, но давайте к фактам.

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Итак, на момент написания материала Биткоин торгуется на отметке 38 000 долларов, а значит самое время принимать правильные законы. Как стало известно, в Южной Корее на рассмотрение властей выдвинули новые правила налогообложения для держателей криптовалют. Так, если за год вы получили прибыль в размере до 2.5 миллиона вон, что соответствует 2200 долларам, то платить в налоговую ничего не нужно. Но стоит вам слегка превысить указанную планку, как в дело вступает закон, предусматривающий 20% выплату в пользу государства. Стоит понимать, что подобные меры уже существуют в ряде стран, поэтому не вызывают никакого удивления. К сожалению, в источниках не указывается, каким образом будет рассчитываться прибыль, и касается ли они только получения реальных денег на пластиковую карту, или же там предусмотрен более сложный механизм расчёта.

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Как бы там ни было, южнокорейские законодатели приготовили гражданам большой сюрприз. Так, если вы вывели 2300 долларов, но по своей природной забывчивости не сообщили об этом властям, то криптовалюту у вас просто конфискуют. Сам факт вывода ещё предстоит доказать, но на правительство работают отличные юристы, способные придумать правильные формулировки даже для такого сложного явления, как криптовалюты.

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Отмечается, что социальные обязательства растут, а значит нужны новые источники поступления денег. На этот раз решили ощипать держателей криптовалют. Ожидается, что 20% налог будет введён в действие уже 1 октября. Что любопытно, даже если вы имеете несколько монеток на зарубежной криптовалютой бирже, нужно об этом сообщить в местную налоговую. Кстати, власти Южной Кореи активно тестируют цифровую вону. Пока стадия даже не приблизилась к успехам китайского регулятора, но переход на цифровые деньги неизбежен.

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