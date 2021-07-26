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Сегодня перед многими геймерами встал животрепещущий вопрос покупки видеокарты. Традиционно, выбор есть между новым продуктом, который идёт с полной трёхлетней гарантией и никогда не работал в шахте и старым выжатым лимоном с фермы. Это может показаться странным, но очень многие предпочитают экономить, выбирая вторичный рынок в качестве идеального источника апгрейда своего компьютера. Сегодня мы с вами попытаемся понять, что выгоднее взять прямо сейчас. В качестве двух соперников числятся: GeForce GTX 1080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti. Первая предлагает 11 Гб видеопамяти и вышла в далёком 2017 году. После этого она тут же попала под обстрел майнеров. Новая GeForce RTX 3070 Ti появилась в продаже этим летом. Она получила внушительную производительность, а также блокировку майнинга из коробки.

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Получается, что перед нами две карты, одна из которых не интересна фермерам от слова совсем, в то время как другая до сих пор пользуется спросом у майнеров. Недавно мы изучали цены на GeForce GTX 1080 Ti на Авито. Как оказалось, она стоит от 33 000 рублей, в то время как самая дешёвая GeForce RTX 3070 Ti доступна в магазинах по цене от 91 000 рублей. Это без малого трёхкратная разница, что очень немало в условиях, когда мы говорим о столь дорогих решениях. Давайте изучим производительность обеих видеокарт и сделаем выводы о целесообразности покупки каждого из указанных выше продуктов NVIDIA. Тесты проведены командой Testing Games. Ниже можно ознакомиться с таблицей, отражающей количество кадров в секунду в наиболее популярных играх.

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Как видите, реальная разница между двумя видеокартами составляет около 40%. При этом нужно понимать, что GeForce GTX 1080 Ti демонстрирует почти во всех современных играх в разрешении 2К стабильные 60 fps. Это очень неплохой показатель, особенно когда мы говорим о видеокарте 4-летней давности. Брать такую карту с запасом не стоит, поскольку уже через год в 2К её вам будет не хватать. Но это также касается и более новой GeForce RTX 3070 Ti. Увы, но это не та видеокарта, которой хватит на 4 года. Сегодня её достаточно с запасом, но перед нами не флагман, а значит и ожидать жизненного цикла в 5 лет глупо.

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Однако, разница в цене между двумя картами всё же доходит до трёх раз. Какую же купить? Здесь всё зависит от размера кошелька. Если он у вас неглубокий, то однозначно GeForce GTX 1080 Ti. Мало того, если вы хотите просто пересидеть дефицит видеокарт на чём-то очень мощном, то лучшего решения не найти. Во всех остальных ситуациях можно присмотреться к GeForce RTX 3070 Ti. 90 000 – это гораздо дороже её рекомендованной цены, но никто вам её не продаст дешевле. Что до нашего мнения, что мы бы предложили немного подождать. Ну а если не в терпёж, то только GeForce GTX 1080 Ti. Даже если она подешевеет в 2 раза, то вы потеряете всего 15 000, в то время как с GeForce RTX 3070 Ti уже через год можно недосчитаться 50 000 рублей.







