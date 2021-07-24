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Дефицит компонентов может заставить Intel поднять цены на настольные процессоры во 2 половине 2021

Беда не приходит одна, а значит впереди очередной виток подорожания комплектующих
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Первый месяц лета преподнёс AMD несколько неприятных сюрпризов. Так, согласно данным статистики Steam, геймеры охотно покупали процессоры Intel, в то время как доля красной команды уменьшилась на 1.72%, по сравнению с аналогичными показателями конца мая. Это может свидетельствовать только об одном: обычный покупатель голосует рублём, ведь сегодня процессоры AMD гораздо дороже своих конкурентов из синего лагеря. Мало того, в некоторых ценовых категориях AMD вообще нечего предложить, а с более новыми и куда более производительными камнями 11-го поколения бьются старые Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3400G. Первый отстаивает честь красных мундиров в секторе до 200 долларов, тогда как второй в одиночку сражается против абсолютно всех процессоров Intel с интегрированной графикой. 

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Может показаться, что битва уже выиграна, ведь продажи Intel растут. Мало того, уже вскоре появится новое поколения на 10-нм техпроцессе, что только упрочит положение компании. Как стало известно, планы синих может нарушить дефицит подложек (ABF). Подобная информация поступала в начале марта, но тогда представители компании осторожно обмолвились о надвигающемся кризисе. Сегодня никто ничего скрывать не намерен, а значит самое время ознакомиться с грядущими проблемами. По словам представителей Intel, все мощности уже работают на 100%, но спрос только повышается, а доставка откладывается на месяцы вперёд. Поскольку Intel считается одним из ключевых клиентов таких производителей 300-мм пластин как Shin-Etsu и Global Wafer, то какое-то время дефицит удавалось перекрыть. В будущем этого избежать не удастся. 

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Хуже всего, то, что была выбрана крайне непопулярная и очень спорная стратегия. Так, поскольку в последнее время AMD активно отвоёвывает серверный рынок, было принято решение не снижать количество подобных камней, а также не повышать на них цену, а вот настольные потребительские продукты могут подорожать. Неясно, сколько придётся доплачивать обычным покупателям за новые процессоры, но сам факт заигрывания с крупными клиентами в ущерб массового потребителя не выглядит верным решением. Просчётами конкурента может воспользоваться AMD. Intel полагает, что решить дефицит подложек не удастся до начала 2023 года, а значит нас ждёт сложный 2021 и очень напряжённый 2022 год. Когда-то это всё закончится, хорошо бы раньше, чем позднее. 

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