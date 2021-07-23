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Вчера мы писали о том, что российские майнеры вынуждены снижать цены на видеокарты на вторичном рынке. Ребятам можно только посочувствовать, ведь за неделю цены на GeForce GTX 1080 Ti упали на 15 000, что позволяет сегодня купить данную карту за 35 000 рублей. Несмотря на тот факт, что видеокарты продолжают дешеветь как в рознице, так и на вторичном рынке, многие держатели ферм отсиживаются. Мы не видим массового прихода видеокарт серии GeForce RTX 3000 на Авито, а значит большинство майнеров пока не готово расставаться с видеокартами.

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По мнению экспертов, это вызвано тем, что многие из шахтёров покупали свои видеокарты дороже, чем они стоят сегодня. Это могло происходить на волне подорожания в апреле и мае, а значит для некоторых фермеров потери могут достигать двухкратных показателей. Ниже можно ознакомиться с индексом цен видеокарт на eBay. По словам специалистов сайта Tomshardware, за первую неделю июля стоимость видеокарт на вторичном рынке снизилась не больше чем на 10%. Стоит понимать, что отдельные видеокарты потеряли больше, а другие подешевели всего на 5%. Специалисты фиксируют замедление скидок, а количество предложений на eBay значительно снизилось по сравнению с предыдущим месяцем.

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Как видите, это общемировая тенденция, когда майнеры не хотят сдавать свои видеокарты по бросовым ценам. На самом деле целы очень даже высокие, просто владельцам видеокарт, покупавшим их дороже, кажется, что они должны стоять на 1000 долларов больше. Эксперты полагают, что в данном случае такая стратегия может оказаться проигрышной. Возможно, лучше сегодня скинуть на товар 15% дешевле, чем завтра 30% и больше, но майнеры явно думают иначе.

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Наибольшие скидки на вторичном рынке наблюдаются на видеокарты GeForce RTX 3080/3070 Ti. Дело в том, что они никогда не предназначались для майнеров, поскольку получили блокировку хешрейта. Перекупщики брали их с целью заработка, но сегодня по столь высоким ценам они не нужны ни самим перекупщикам, ни геймерам. В подтверждение этому предлагаем вам изучить цены на российском рынке, где GeForce RTX 3080 стоит столько же, как и версия с приставкой «Ti», а GeForce RTX 3070 Ti, не дороже обычной версии. Неясно, если сегодня спрос на видеокарты без блокировки хешрейта, но несколько дней назад мы указывали на появление видеокарт LHR в российской рознице, что уже привело к масштабным скидкам.



