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Криптовалюты построены таким образом, что при помощи специальных сайтов можно отследить не только адрес конкретного кошелька, но и историю каждой транзакции, вплоть до появления цифровых денег на биржах и выводе в реальные деньги. Всё это не касается анонимных токенов, среди которых наиболее известен Monero. Данная криптовалюта полностью анонимна и чуть ли не полностью соответствует мечте первых криптовалютных энтузиастов, проповедующих свободные транзакции без контроля сильных мира сего. Стоит понимать, что под крышей свободы творятся весьма сомнительные дела. Так, именно Monero используется в качестве удалённой добычи, когда хакеры подбрасывают на компьютеры жертв майнеры. Кроме того, наркоторговцы также предпочитают не светится, проводя транзакции в анонимных криптовалютах.

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Есть основания полагать, что в ближайшее время Monero, Zcash, Dash и тому подобные если и не исчезнут, то окажутся сильно ограничены. Как сообщается, Еврокомиссия рассматривает законопроект, согласно которому ожидается ужесточение деятельности криптовалютных бирж и юридических лиц, занимающихся криптовалютой. Первым делом хотят запретить анонимные кошельки. Это значит, что в будущем всех новых пользователей обяжут давать о себе полную информацию, а старые могут потерять доступ к монетам, если откажутся рассказать о себе (до 10 000 евро можно не раскрывать информацию о себе). Эксперты полагают, что рано или поздно ситуацию удастся взять под контроль, но пока есть масса сложностей. К примеру, что делать с холодными кошельками, которые не подключены к сети, а средства на них могут переводиться без участия обменников и сторонних лиц?

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Всё это проводится под эгидой борьбы с терроризмом и растущим наркотрафиком. Стоит понимать, что законопроект – это только начало масштабного наступления на криптовалюты. Всё это нужно было сделать ещё пять лет назад, а сегодня ситуация такова, что отдельные лица зарабатывают сотни миллионов, раскачивая Биткоин и Эфир. Если деанонимизация пройдёт успешно, имена этих товарищей мы будем знать лично, что поубавит пыла строить пирамиды, привлекая туда всё новых наивных жертв.

Аналитики полагают, что принятие закона в его текущем формате может нанести вред криптовалютам. Проще говоря – Биткоин может стать дешевле, а следом за ним в пропасть отправится и Эфир. Увы, но пока рынок вяло отреагировал на подобные новости. Криптовалюты слегка просели, а после вернулись к своим позициям. Скорее всего, Киты полагают, что им и дальше будет сходить с рук узаконенное ограбление обычных людей по всему миру.