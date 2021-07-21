Новая игра Amazon New World повреждает некоторые видеокарты GeForce RTX 3090 стоимостью 300 000 р
Уже в ближайшее время станет доступна новая игра New World. Это обычная многопользовательская ролевая ММОРПГ, которая выпущена студией Amazon и обещает стать очередным хитом. Для потенциальных пользователей будет доступна серия квестов, сеттинг в духе Америки начала 17 века с захватом территорий и войнами кланов. Как обычно, геймер начнёт с нуля, а после сможет становиться всё круче и круче, благодаря массовым побоищам и вечному гринду одинаковых монстров. Словом, если всё это для вас звучит как музыка, то New World ждёт именно вас.
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Кстати, первые бета-тестеры уже изучают Новый мир, но не все получают от этого желаемое. Как сообщается, в сети всё больше свидетельств того, что игра в буквальном смысле убивает видеокарту GeForce RTX 3090 производства EVGA. Вначале подобные заявления вызывали смех у пользователей на Reddit, но уже через какое-то время стало ясно, что проблема массовая и носит хаотичный характер. Что странно, жалобы поступают исключительно на одну модель. Никакие другие видеокарты не ломаются. Особенно странно, что перед нами одна из самых дорогих видеокарт и точно самая мощная серия GPU на рынке.
Пользователи отмечают, что сразу же после входа в New World у них начинаются подвисания, а вся видеопамять оказывается заполнена. Кто-то указывает на 100% загрузку всех ресурсов системы, а другие полагают, что что-то в игре заставляет GeForce RTX 3090 потреблять больше ресурсов, чем ей полагается. Именно это и выводит из строя дорогостоящий графический чип. Некоторые пользователи считают, что им повезло, ведь вместо того, чтобы сгоревшей видеокарты в них просто падает драйвер. Появляется экран смерти, а после можно вновь запустить операционную систему.
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Пока все спорят о природе странного явления, эксперты хранят молчание. Отмечается, что нужно изучить погибшую видеокарту, кроме того, необходимо увидеть логи на компьютере и многие другие подробности. Большая часть пользователей не пострадает, поскольку видеокарты новые и могут быть обменены по гарантии, но есть и такие, кто купил свою карту у перекупщиков. Есть мнение, что NVIDIA просто не добавила данную новую игру в список драйверов, или допустила какую-то ошибку, что и приводит к превращению видеокарты стоимостью несколько тысяч долларов в кирпич.
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