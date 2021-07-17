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У сообщества майнеров и держателей криптовалюты сложились сложные отношения с Илоном Маском. Многие считают его действия вредными и даже опасными. Ещё недавно миллиардер был способен поднимать и опускать курс отдельно взятой криптовалюты или даже всего цифрового рынка. Удивительно, но для этого было достаточно шуточного сообщения или мема. В последнее время способности Илона Маска стали угасать, а многие эксперты уверяют, что рынок обретает иммунитет к громким высказываниям публичных лиц. Судя по всему, группа хакеров Anonymous планирует вести борьбу с Илоном до последнего. С этой целью была создана криптовалюта Anon Inu, часть средств от продажи которой пойдёт на благотворительность.

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Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте. Если не вдаваться в детали, то перед нами обычный токен, которых на просторах интернета тысячи. Но всё не так просто. Так, всего будет выпущен 1 квадриллион монет. На минуточку – это 1 000 000 миллиардов, или 1 000 000 000 000 000. Добряки из команды Anonymous пообещали за пару лет сжечь половину всех монет. Очевидно, что после этого у них останется гораздо больше, чем у создателей других криптовалют. В данном случае помогло бы сжигание 95%, но в таком случае планы стать миллиардерами у хакеров могут не воплотиться в реальность.

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Что любопытно, вам достаточно только купить себе какое-то количество Anon Inu, а после начать пассивный заработок. Дело при каждой транзакции вы будете оплачивать комиссию в 5%. Все эти деньги будут консолидироваться на общем счету, а после распределяться по некоторому алгоритму между держателями Anon Inu. Алгоритм распределения неясен, но пока об этом говорить слишком рано, хотя идея кажется интересной. Кроме Илона Маска ребята из Anonymous планируют бороться против несправедливости китайских властей.

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Пока вся борьба выражается в предложении купить себе побольше криптовалюты, ну а дальше лозунгов дело может не пойти. И вообще всё выглядит как очередная пирамида, только на этот раз нас пытаются разжалобить страданиями собачек в приютах, которым будет направлена часть суммы. Если внимательно изучить стоимость криптовалюты, то окажется, что Anon Inu за последние сутки подорожала в 100 раз. Народ разбирает монетки как горячие пирожки у вокзала. Всё это похоже на какое-то безумие, когда мошенники только и делают, что создают всё новые и новые пирамиды, а наивные инвесторы продолжают нести туда свои сбережения.



