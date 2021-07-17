Геймеру, разместившему на форуме War Thunder секретные данные танка Challenger2 грозит 14 лет тюрьмы
Первые успехи World of Tanks доказали, что такой жанр может быть популярен и способен приносить своим создателям деньги. Несмотря на целый ряд китайских клонов, довольно неплохо развивается российский проект War Thunder. Сравнивать игры бесполезно, поскольку каждая из них обладает целым рядом уникальных черт. World of Tanks больше рассчитана на аркадный режим. Сведение, прицеливание и передвижение упрощены, хотя разработчики и программисты стараются приблизить характеристики танков к реальным. В War Thunder куда больше реализма, но меньше онлайн. Далеко не всем нравится специфика боя, но в данном случае различия между проектами не так важны. Дело в том, что не так давно вскрылись любопытные подробности, проливающие свет на политику разработчиков War Thunder.
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Некоторое время назад на форуме игры появился пользователь, утверждающий, что ранее был полевым командиром Challenger 2. От прямо заявил, что данный танк имеет несколько ключевых ошибок, отражающихся на игровом процессе, а значит нуждающихся в срочной корректировке. В подтверждение своим словам он приложил руководство по обслуживанию данного типа военной техники. Данные выдавались полевым командирам армии США и содержали точное описание и макеты танка Challenger 2. По словам неравнодушного пользователя, в текущей версии зазор между башней и бронёй на лобовой проекции танки значительно превышает то, что было в реальности. Проще говоря, модель маски (броня вокруг пушки) Challenger 2 взята из непроверенных источников, либо нарисована без должного внимания к деталям.
В какой-то момент на документацию обратили внимание модераторы, а после и руководство игры, но это не означало ничего хорошего. Дело в том, что документы, которые выложил на форум пользователь, оказались засекречены. Он не имел право на их публикацию, а запрос в Министерство обороны Великобритании подтвердил, что данные закрыты для общественности.
Все изображения документов были подчищены, а разработчики заявили, что не имеют права использовать секретные документы в игровых моделях до тех пор, пока они официально не появятся в СМИ, либо в библиотеках. Кстати, самому пользователю, если он проживает в Англии или США, грозит тюремный срок до 14 лет. Вообще это неудивительно, ведь танк начал производиться в 1994 году, а значит было несложно догадаться, что столь точные масштабные данные не должны находиться в руках обычных людей.
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