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Главная проблема всех инсайдерских сборок состоит в том, что ни одна из них не является полной. Это настоящая катастрофа, которая демонстрирует неспособность составителей подборок найти и опубликовать все актуальные версии для всех поддерживаемых смартфонов на данный момент времени. Хуже всего с этим обстоят дела у Xiaomi. Несмотря на то, что китайская компания по итогам второго квартала опередила Apple, о стабильности MIUI 12.5 нет и речи. Вместо того чтобы выпускать Android 11, Xiaomi взялась тестировать Android 12, а вместо рассылки MIUI 12.5 – готовится анонсировать MIUI 13.

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Сегодня мы попытаемся предложить нашим читателям максимально большую подборку смартфонов, которые получили за последние несколько дней новый официальный образ на базе MIUI 12.5. Увы, здесь нет многих телефонов, которые официально претендуют на последнюю версию фирменной прошивки. Давайте перечислим несколько подтверждённых аппаратов:

Mi 8

Mi 8 Pro

Mi Mix 2S

Mi Mix 3

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Кроме того, ниже представлены не все аппараты серии Mi 9, далеко не все телефоны серии Redmi 9, а также нет многих клонов и другие малоизвестных смартфонов. Увы, но более полного списка нет, поэтому нашим читателям придётся довольствоваться сборником из 47 телефонов. Перед нами стабильные бета-версии, которые распространяются по закрытым каналам, но уже давно перестали быть достоянием инсайдеров. Скачать всё можно по ссылке. Ознакомьтесь с инструкциями по каждому отдельно взятому смартфону, иногда некорректные действия приводят к плачевным последствиям. Ну а ссылки на прошивки для отсутствующих в перечне устройств, мы попытаемся предоставить в одном из следующих материалов.

Redmi Note 10 5G POCO X2 Mi 9 Lite Mi 10 Lite Zoom POCO F2 Pro Xiaomi Mi 11 Mi CC9 Mi 10S Mi 10T Redmi K20 Redmi Note 8 Redmi Note 9 5G Mi 10 Pro Redmi K40 Pro Mi 9 SE Mi CC9 Meitu Edition Mi 9T Pro Redmi Note 8 Pro Mi 10 Redmi Note 10 Pro Redmi K20 Pro Xiaomi Mi 10T Lite Redmi 9 Power POCO F3 GT Mi 11 Lite 5G Redmi Note 9T Redmi 9T Redmi K30 5G Redmi K30i 5G Mi 9 Redmi K40 Gaming Redmi 10X Pro Mi 9T Redmi K30 Ultra Redmi K30S Redmi K30 4G Mi 11 Ultra Redmi 10X 5G Mi 10i Mi 10 Ultra Mi 9 Pro 5G Mi Note 10 Mi MIX Fold Mi 10 Youth Edition Redmi Note 9 Pro 5G Redmi K30 Pro Mi CC9 Pro





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