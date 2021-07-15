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В начале лета текущего года Google представила новую операционную систему Android 12. В тот же день данная версия стала доступна инсайдерам, которые являются обладателями ограниченного числа телефонов Pixel. Одновременно с этим партнёры Google получили ранние сборки для тестирования на новых флагманах. Среди тех, кто оказался в первых рядах на очереди, была и Xiaomi. Изначально о самом тестировании и участниках у нас были крайне обрывочные сведения, однако позднее в сети появился список аппаратов, которые получат Android 12 в числе первых.

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Как оказалось, 14 июля стартовало официальное тестирование новой мобильной ОС. Что любопытно, на этот раз участники бета-программы получили не только новую Android 12, но и ещё не анонсированную прошивку MIUI 13. Поскольку тесты проходят под жёстким контролем Xiaomi, в сети нет даже скриншотов. Сообщается, что среди участников 10 смартфонов. Это вся серия Mi 10, а также Mi 11. Кроме того, есть несколько неожиданных гостей в виде Mi 10T и Redmi K30S Ultra.

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Стоит понимать, что на данный момент нет даже приблизительной даты развёртывания Android 12 на MIUI 13. И вот здесь ситуация выглядит действительно комично. Дело в том, что начиная с апреля якобы идёт рассылка новой MIUI 12.5 на базе Android 11. Вот только российские пользователи увидели её буквально на десятке телефонов. Не лучше положение у европейцев, которые также не могут похвастать большим внимание со стороны китайского производителя. И вот здесь возникает справедливый вопрос: почему так долго? Кроме того, неясно, когда вообще начнётся полноценная рассылка европейской прошивки.

Очевидно, что для Xiaomi новая ОС – это в первую очередь имидж. Вот только зачем нужны тесты сегодня, когда компания не способна даже через год после официального выхода Android 11 обновить флагманы последних лет. Мы скромно умалчиваем о серии Redmi Note, которая никогда не получала прошивки в первых рядах. Пока не все эти вопросы ответа нет, но это не значит, что владельцы указанных ниже смартфонов не могут порадоваться. Уже скоро официальные прошивки появятся в сети, где их можно будет скачать и опробовать на себе все инновации MIUI 13 и Android 12.

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