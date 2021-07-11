Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Windows 8 стал настоящим шоком для пользователей. Он вызвал ураган и бурю эмоций, ведь чуть ли не каждый из тех, на чьём компьютере стояла новая операционная система, жаловался на неудобное меню «Пуск». Отметим, что пользователям было на что жаловаться, ведь Microsoft в одночасье изменила способ работы с системой, когда доступ к привычным функциям оказался заблокирован, а сами функции разбросаны по различным пунктам и меню. Несмотря на все возмущения пользователей, Microsoft не спешила ничего менять. Вышла более зрелая версия Windows 8.1, которая пусть и стала ближе и слегка понятнее, но только слегка, ведь основные проблемы с интерфейсом не изменились. Windows 10 пошла ещё дальше, но плитки никуда не делись. Фактически, Microsoft отучила пользователей самостоятельно настраивать отдельные параметры операционной системы, ведь для многих найти «Панель управления» стало слишком сложно.

реклама

Казалось бы, после стольких лет борьбы со своими же покупателями, ребята из Microsoft одумались. Они, наконец, отказались от плиток в меню «Пуск», а также внесли множество других визуальных изменений, которые явно должны были понравится всем тем, кто годами стонал от наличия плиток. Что же, человек весьма странное существо. Сразу же после того, как в сети появилась новая сборка, выяснилось, что народ привык к плиткам. Нельзя сказать, чтобы массовому пользователю они нравились, но со временем привыкаешь чуть ли не ко всему.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Критиковать за изменения интерфейса Microsoft пока рано, поскольку перед нами одна из первых инсайдерских сборок, а до финальной, которая запланирована на конец 2021 года, ещё далеко. Но это не значит, что многие пользователи, которые любят тестировать на себе все новые операционные системы, не пытаются найти выход. Мольбы страждущих были услышаны, ведь теперь разработчики популярной утилиты Stardock (возвращает интерфейс Windows 7 в Windows 10) позволяют пользователям Windows 11 работать с интерфейсом Windows 10.

реклама

Как оказалось, не всё так просто. Судя по всему, в Microsoft сидят те ещё шутники, ведь в новой сборке были полностью заблокированы несколько способов возвращения меню «Пуск» из Windows 10. Прежде всего пострадали утилиты наподобие Stardock, но был ещё способ возвращения с помощью реестра. Увы, он тоже не работает в сборке 22000.65. Ну а пользователи снова негодуют. Неясно, какое меню «Пуск» они хотят. Может быть стоит вернуться к старой доброй Windows ХР?