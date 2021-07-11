Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft отключила классический интерфейс меню «Пуск» из Windows 10 в новой Windows 11

Пользователи снова недовольны новым меню "Пуск" от Microsoft
[ ] для раздела Блоги
4
RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
Дешевая 3070 Ti дешевле любой 3060Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Windows 8 стал настоящим шоком для пользователей. Он вызвал ураган и бурю эмоций, ведь чуть ли не каждый из тех, на чьём компьютере стояла новая операционная система, жаловался на неудобное меню «Пуск». Отметим, что пользователям было на что жаловаться, ведь Microsoft в одночасье изменила способ работы с системой, когда доступ к привычным функциям оказался заблокирован, а сами функции разбросаны по различным пунктам и меню. Несмотря на все возмущения пользователей, Microsoft не спешила ничего менять. Вышла более зрелая версия Windows 8.1, которая пусть и стала ближе и слегка понятнее, но только слегка, ведь основные проблемы с интерфейсом не изменились. Windows 10 пошла ещё дальше, но плитки никуда не делись. Фактически, Microsoft отучила пользователей самостоятельно настраивать отдельные параметры операционной системы, ведь для многих найти «Панель управления» стало слишком сложно.

реклама

Казалось бы, после стольких лет борьбы со своими же покупателями, ребята из Microsoft одумались. Они, наконец, отказались от плиток в меню «Пуск», а также внесли множество других визуальных изменений, которые явно должны были понравится всем тем, кто годами стонал от наличия плиток. Что же, человек весьма странное существо. Сразу же после того, как в сети появилась новая сборка, выяснилось, что народ привык к плиткам. Нельзя сказать, чтобы массовому пользователю они нравились, но со временем привыкаешь чуть ли не ко всему.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Критиковать за изменения интерфейса Microsoft пока рано, поскольку перед нами одна из первых инсайдерских сборок, а до финальной, которая запланирована на конец 2021 года, ещё далеко. Но это не значит, что многие пользователи, которые любят тестировать на себе все новые операционные системы, не пытаются найти выход. Мольбы страждущих были услышаны, ведь теперь разработчики популярной утилиты Stardock (возвращает интерфейс Windows 7 в Windows 10) позволяют пользователям Windows 11 работать с интерфейсом Windows 10.  

реклама

Как оказалось, не всё так просто. Судя по всему, в Microsoft сидят те ещё шутники, ведь в новой сборке были полностью заблокированы несколько способов возвращения меню «Пуск» из Windows 10. Прежде всего пострадали утилиты наподобие Stardock, но был ещё способ возвращения с помощью реестра. Увы, он тоже не работает в сборке 22000.65. Ну а пользователи снова негодуют. Неясно, какое меню «Пуск» они хотят. Может быть стоит вернуться к старой доброй Windows ХР?

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер от 50 до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с тактовой частотой 3200 МГц
6
Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
5
Тестирование процессоров Core i3-10325 в актуальных играх
11
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июль 2021
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
3
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
3
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
27
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
35
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
10

Интересные материалы

В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 68
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 27
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 34
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

32 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO получили прошивки MIUI 12 и MIUI 12.5
9
Падание стоимости Эфира обрушило доходы майнеров – GeForce RTX 3080 окупается за 14 месяцев
50
Майнеры распродают видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 оптом по цене 265 долларов
28
Курс криптовалюты Chia упал после запуска официального пула
28
Microsoft не будет рассылать Windows 11 принудительно, но осложнит обновление на Windows 7/10
7
Онлайновый «диаблоид» Path of Exile стремительно теряет аудиторию — только за июнь она сократилась почти на 70%
37
Даже 15 000 бесплатных жёстких дисков не позволят получить прибыль при добыче Chia Coin – Backblaze
24
В России цена GeForce RTX 3070 Ti опустилась ниже уровня RTX 3070 и приближается к RTX 3060 Ti
15
Старые флагманы OnePlus 2018 года получили операционную систему Android 11
3
Илон Маск раскритиковал Ethereum и Bitcoin
8
miHoYo анонсировала масштабное обновление Genshin Impact — с кроссплеем и продолжением сюжета
+
Обновление до Windows 11 потребует наличия Windows 10 версии 20H1 или новее
2
Ethereum станет криптовалютой номер один в мире, а Bitcoin уйдёт на второй план - Goldman Sachs
10
В России не будут вводить запрет на добычу криптовалют, но условия для майнеров ужесточат – РБК
151
Улучшенная версия The Witcher 3 получит DLC по мотивам сериала с Генри Кавиллом и выйдет в 2021 году
10
40-ядерный процессор Sapphire Rapids в Geekbench не смог опередить Ryzen 9 5800X
20
Хакер EMPRESS взломала DRM DENUVO в Resident Evil 8 Village - из игры пропали фризы и микростаттеры
48
Windows 10 и Windows 11 сравнили в играх — тесты от Testing Games
28
В сети появилась полноценная реальная карта GTA 6 от анонимного инсайдера
8
CD Projekt RED проводит раздачу цифровых подарков по «Ведьмаку»
2

Популярные статьи

Блокчейн - что это такое простым языком
88
Как не нужно прогревать чипы компьютерных комплектующих для восстановления их работоспособности
48
Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8
5
Обзор и тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с тактовой частотой 3200 МГц
6
Небольшой обзор и тестирование 128 ГБ ОЗУ
6
Обзор и тестирование NVMe-накопителя Goodram PX500
4
Обзор пылесоса Bravo VC-181CDB
26
Игровой компьютер от 50 до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+

Сейчас обсуждают

korney
10:48
Обзор пылесоса Bravo VC-181CDB
Stanislav_i
10:39
Не были бы они монополистами эти идиотские идеи по принудительной смене меню быстро бы закончились. А так творят, что хотят, плевать им на мнения пользователей. Нет, ну порядком выбешивает десяточное ...
Microsoft отключила классический интерфейс меню «Пуск» из Windows 10 в новой Windows 11
terenty79
10:37
и на торентах пошел понос говносборок Ресидент Деревни, от различных ковырялкиных. один единственный человек на земле, ломающий игры, какой же это позор все таки.
Хакерша 0xEMPRESS в своём кряке Resident Evil Village решила проблему с заиканиями персонажей
Honda
10:34
Тоже самое с интерфейсом. Что им мешает добавить пункт в настройках и закинуть туда всë от XP и висты до вин8.1 и вин10? Ничего. А эти уроды опять какой-то верх дизайнерской мысли, по мнению самих бал...
Microsoft отключила классический интерфейс меню «Пуск» из Windows 10 в новой Windows 11
Orry
10:34
>А монеты как достались? никак. у избираемого их может вообще не быть. за него должны проголосовать люди с монетами. >Как получить монеты? купить или заработать (не майнингом). как получает монеты ка...
Блокчейн - что это такое простым языком
terenty79
10:32
может. а может и не может!
Хардфорк «Бомба сложности» может сделать добычу Эфира на видеокартах нерентабельной уже 1 декабря
Stanislav_i
10:32
Каждый час в Steam появлялись игры, которые лучше бы вообще не появлялись.
В 2020 году новая игра появлялась в Steam каждый час
terenty79
10:32
так там столько васянов и антош от безделья страдая из за короны, просто засирало стим своими кривобокими поделками. ничего удивительного.
В 2020 году новая игра появлялась в Steam каждый час
Виталик Кожокарь
10:26
Или как вариант 6700 или 6800 брать бу тоже до 20ти
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 2060 со скидкой до 60 000 р
Виталик Кожокарь
10:25
Жду 3060 с Авито по 14тысяч )) после майнинга как раз резинки с хорошей термопастой будут стоить 1000
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 2060 со скидкой до 60 000 р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем