Microsoft отключила классический интерфейс меню «Пуск» из Windows 10 в новой Windows 11
Windows 8 стал настоящим шоком для пользователей. Он вызвал ураган и бурю эмоций, ведь чуть ли не каждый из тех, на чьём компьютере стояла новая операционная система, жаловался на неудобное меню «Пуск». Отметим, что пользователям было на что жаловаться, ведь Microsoft в одночасье изменила способ работы с системой, когда доступ к привычным функциям оказался заблокирован, а сами функции разбросаны по различным пунктам и меню. Несмотря на все возмущения пользователей, Microsoft не спешила ничего менять. Вышла более зрелая версия Windows 8.1, которая пусть и стала ближе и слегка понятнее, но только слегка, ведь основные проблемы с интерфейсом не изменились. Windows 10 пошла ещё дальше, но плитки никуда не делись. Фактически, Microsoft отучила пользователей самостоятельно настраивать отдельные параметры операционной системы, ведь для многих найти «Панель управления» стало слишком сложно.
реклама
Казалось бы, после стольких лет борьбы со своими же покупателями, ребята из Microsoft одумались. Они, наконец, отказались от плиток в меню «Пуск», а также внесли множество других визуальных изменений, которые явно должны были понравится всем тем, кто годами стонал от наличия плиток. Что же, человек весьма странное существо. Сразу же после того, как в сети появилась новая сборка, выяснилось, что народ привык к плиткам. Нельзя сказать, чтобы массовому пользователю они нравились, но со временем привыкаешь чуть ли не ко всему.
Критиковать за изменения интерфейса Microsoft пока рано, поскольку перед нами одна из первых инсайдерских сборок, а до финальной, которая запланирована на конец 2021 года, ещё далеко. Но это не значит, что многие пользователи, которые любят тестировать на себе все новые операционные системы, не пытаются найти выход. Мольбы страждущих были услышаны, ведь теперь разработчики популярной утилиты Stardock (возвращает интерфейс Windows 7 в Windows 10) позволяют пользователям Windows 11 работать с интерфейсом Windows 10.
реклама
Как оказалось, не всё так просто. Судя по всему, в Microsoft сидят те ещё шутники, ведь в новой сборке были полностью заблокированы несколько способов возвращения меню «Пуск» из Windows 10. Прежде всего пострадали утилиты наподобие Stardock, но был ещё способ возвращения с помощью реестра. Увы, он тоже не работает в сборке 22000.65. Ну а пользователи снова негодуют. Неясно, какое меню «Пуск» они хотят. Может быть стоит вернуться к старой доброй Windows ХР?
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила