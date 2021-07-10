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После того как власти Китая ввели запрет на работу криптовалютных ферм, подобные идеи появились у политиков по всему миру. Пока дальше популистских высказываний дело не заходит, поскольку в текущей ситуации криптовалюты являются драйвером экономики. Фермы способствуют появлению новых рабочих мест, владельцы подобных предприятий закупают дорогостоящее оборудование, налоги от которого идут в казну, а сами фермы требуют много электричества. Мало того, часть полученных в ходе добычи монет выводится в реальные деньги, что также позитивно сказывается на экономике страны. Эксперты не устают указывать на улучшающийся инвестиционный климат, поскольку сегодня многие хотят вложить свои накопления в цифровые валюты.

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И вот здесь у многих возникает вопрос, как будет развиваться ситуация в РФ? Будут ли вводиться запреты или правительство разрешит майнерам идти своим путём. По мнению экспертов, высказавшихся на сайте РБК, Россия пойдёт по пути Китая, пытаясь ужесточить контроль за криптовалютами. Фермеров ждут различные меры контроля, вплоть до регистрации в специальном реестре, где они в обязательном порядке будут указывать количество добытых монет, транзакции и другие подробности. Однако запрета на ведение такой деятельности не будет. По крайней мере, пока не будет. В данном случае всё зависит от опыта Китая по внедрению цифрового юаня. Даже если этот самый опыт окажется положительным, то российские майнеры всё равно не ощутят на себе всех тягот китайских коллег.

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Одновременно с этим эксперты уверены, что момент упущен. РФ не суждено стать привлекательной для майнеров, поскольку последние опасаются резких изменений в законодательстве. Пока власти по этому вопросу слишком медлительны, что вызывает у зарубежных инвесторов беспокойство за уже вложенные в фермы на территории РФ средства. Кроме того, инвесторов отпугивают возможные санкции, поскольку они могут отразиться на возможности ввоза в страну оборудования для новых ферм.

В целом же российским майнерам пока ничего не грозит. Если они не нарушают текущее законодательство, платят налоги от реально заработанных денег и не стремятся воровать электричество, то какое-то время их трогать не будут. Подобная информация касается только больших ферм, которые невозможно спрятать у себя на даче. Что до обычных доморощенных шахтёров, то даже в Китае не придумали, как бороться с этим явлением.