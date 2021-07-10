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За последнее время мы неоднократно поднимали вопрос прибыльности майнинга Chia Coin. Поскольку все цифры находятся в свободном доступе и нуждаются только в обработке, нам было несложно подсчитать средние показатели доходности. Как выяснилось, даже вложив в ферму 4 миллиона рублей, вы не увидите реальных денег. Многие наши читатели усомнились в полученных данных, поскольку верят в силу криптовалют и втайне мечтают стать миллионерами, добывая монетки на небольшой домашней шахте. Что же, если вы сомневались, то сегодня у нас данные, опубликованные компанией, которая предоставляет услуги облачного провайдера.

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Многие эксперты на ранних этапах появления Chia Coin уверяли, что облачным провайдерам гораздо выгоднее добывать криптовалюту, чем предоставлять традиционные услуги. Что же, аналитики компании Backblaze провели свои расчёты. Всего в распоряжении провайдера находится ёмкость в 150 Пб, что эквивалентно 150 000 Тб или 15 000 жёстких дисков по 10 Тб. На самом деле – это небольшая компания, но по сравнению с доморощенными фермерами, у которых в руках находится 5 накопителей – это настоящий гигант.

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Что же, первым делом компании потребовалось бы создать огромное количество участков Chia. Для этого нужно мощные процессоры и много оперативной памяти. Даже предположив, что всё это реально, аналитики Backblaze получили приблизительный месячный доход в размере 250 000 долларов. Цифры были примерными и созданы системой для майнинга, поскольку Backblaze даже не думала начинать добывать криптовалюту.

И вот здесь и начинается самое интересное. По информации Backblaze, жёсткие диски подобных объёмов нуждаются в обслуживании и требуют определённых затрат. Если принять в расчёт стандартные 5 долларов за 1 Тб в месяц, то уже через 30 дней придётся заплатить 175 000 долларов. Учтите, что сложность добычи постоянно растёт, а значит на второй месяц доход будет меньше. Дальнейшие расчёты показали, что уже на 28 неделе затраты на обслуживание фермы превысят все полученные доходы, после чего компания начнёт уходить в минус. Поскольку расчёты проводились исходя из стоимости Chia Coin в 584 доллара, то сегодня всё куда печальнее. Учитывая текущую цену в районе 270 долларов, убытки начнутся куда раньше. Ну а всё это говорит только о том, что реально получить доход при помощи добычи Chia Coin невозможно.

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P.S. Учтите, что все эти жёсткие диски уже находятся в руках Backblaze. Им ничего не нужно покупать, а ведь при создании фермы вы тратите ещё и свои деньги. Фактически, даже получив 15 000 бесплатных накопителей, вы не сможете отработать затраты на обслуживание.