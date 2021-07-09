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Полупроводниковый кризис уже больше полугода шагает по миру. Сегодня нет никакой информации о том, когда он завершится и каковы будут последствия для экономики отдельных стран. Пока крупные компании, выпускающие продукцию для массового потребителя, растут, а ранок готов поглощать компоненты словно бездонная бочка. Как оказалось, ситуацией решили воспользоваться отдельные личности. Они занимаются массовой подделкой полупроводниковой продукции. Отмечается, что подобный бизнес многие годы присутствовал на китайском рынке, но впервые с особым размахом появился на мировом рынке.

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Может показаться, что мошенникам прежде всего интересны процессоры и видеокарты, которые стоят немалых денег. Вне всякого сомнения, такие попытки проводятся, но с процессорами всё сложно, поскольку раз в несколько лет Intel меняет сокет, а AMD никогда не пользовались большим успехом, а значит их сложнее продать. Что до видеокарт, то нужно искать доноров, перебивать названия и перепрошивать BIOS. Как вы понимаете, всё это сложно, а значит не подходит для налаживания массовой сети сбыта фальсификата, хотя отдельнее личности промышляют и таким бизнесом.

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Сообщается, что мошенники активно продают вышедшую из строя продукцию. Рынок сбыта налажен следующим образом: из-за дефицита отдельных компонентов, очередь у крупных поставщиков доходит до полугода. Это не устраивает сборщиков компьютеров и любой другой электроники, поэтому они обращаются к небольшим компаниям, которые предлагают товар здесь и сейчас с наценкой. Поскольку проверить всю продукцию просто нереально, мошенники подбрасывают часть вышедших их строя чипов в общую поставку. Большинство крупных сборщиков предпочитают не иметь дел с подобными товарищами, но иногда без мелких производителей не обойтись, а риск кажется оправдан. Ожидаемо, что за определённый процент брака заплатит конечный покупатель (мы с вами), а значит абсолютно всех такое положение устраивает.

Особую опасность для конечного пользователя представляют поддельные жёсткие диски и память. Всё дело в том, что большинство покупателей после покупки SSD проверяют только его объём. А вот скоростные характеристики и тем более производитель микросхем остаётся за кадром. Именно поэтому мошенники меняют маркировку, продавая сборщикам рабочие бюджетные накопители с правильным объёмом по цене дорогих. Поскольку в большинстве задач они будут работать гораздо быстрее жёстких дисков, то подмену заметят единицы. Точно такая же ситуация и с оперативной памятью, ну а после пользователи, которые решают стать юными оверклокерами, с удивлением обнаруживают, что не могут выжать из ОЗУ вообще никакого прироста производительности.