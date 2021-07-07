Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

На Ozon появилась партия поддельных GeForce GTX 1050 Ti – как избежать покупки фальсификата

Что делать, чтобы не купить старушку GeForce GTS 450 вместо более мощной eForce GTX 1050 Ti
[ ] для раздела Блоги
7
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Известно, что на китайских площадках можно встретить подделки. Не миновала сия участь и видеокарты. Предприимчивый дядюшка Ляо неплохо научился скрывать следы своих трудов путём перепрошивки BIOS и наклеивания соответствующих шильдиков. Чаще всего в таких случаях вы получите товар в ОЕМ- упаковке. Проще говоря – пакет из толстого серого пластика, но иногда видеокарты бережно запаковываются в картонные коробочки. Судя по всему, здесь всё зависит от того, в каком настроении дядюшка Ляо проснулся, и сколько в итоге он хочет получить за поддельную карту. Чаще всего подобные видеокарты появляются на AliExpress, но это не значит, что отдельные личности не промышляют ими на просторах РФ. Важно понимать, что владелец с высокой вероятностью не заметит подмены, но получит гораздо меньшую производительность, чем рассчитывал.

реклама

Как стало известно, некий продавец пытался реализовать партию поддельных GeForce GTX 1050 Ti на Ozon. Известно, что чаще всего под видом и без того не самой быстрой видеокарты выступала GT 545, GTX 550 Ti или GTS 450. Пожалуй, самым простым способом отличить подделку визуально, будет изучение её портов подключения к монитору. Так, GeForce GTX 1050 Ti лишилась аналогового порта, в то время как все предыдущие модели комплектовались им почти всегда. Всё остальное определить крайне сложно, поэтому стоит обратиться к популярному бенчмарку GPU-z.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

реклама

Стандартная GeForce GTX 1050 Ti основана на графическом чипе GP107, который имел кодовое название Pascal. NVIDIA щедро наделила видеокарту 768 ядрами CUDA, частота которых стартовала с отметки 1290 МГц. Как видите, подделка действительно основана на GeForce GTS 450 на GPU GF116 (Fermi). Здесь нас ждёт всего 192 ядра CUDA, а тактовая частота значительно меньше и равна 783 МГц. Если сравнивать подделку и оригинальную GeForce GTX 1050 Ti, то последняя окажется в три раза быстрее.  

реклама

После обращения пользователей, представители Ozon убрали партию подделок, но видеокарты в любом случае будут распроданы. Очевидно, что их раздадут не овцам или коровам, а обычным геймерам. Не хотите попасть в и число, внимательно изучайте товар. Сегодня все вокруг стремятся заработать больше денег, а значит в ход идут методы, которыми раньше брезговали даже настоящие мошенники. Кроме того, на дворе дефицит видеокарт, а значит желание заработать на неграмотных покупателях ещё сильнее, а шанс попасться минимальный.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
+
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
21
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
28
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
33
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
67
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
28
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
6
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
18

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 32
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 67
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 28
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили украинским пользователям по поводу "Heart of Chоrnobyl"
172
Перекупщики с Авито снизили цены на новые видеокарты RTX 3000 до критически низких значений
133
Бесплатный переход с Windows 10 на Windows 11 будет ограничен по времени
39
Видеокарты с блокировкой от майнеров дешевеют в РФ – цена GeForce 3070 Ti уже ниже GeForce 3060 Ti
25
Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
35
Онлайн CSGO ожидаемо «просел» после перевода прайм-статусов на полностью платные
13
Наценка на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 упала в четыре раза за полтора месяца
24
Видеокарты для майнеров дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 со скидкой до 130 000 рублей
12
Разработчики Metro: Exodus готовят новую игру
11
Хешрейт сети Ethereum начинает стабилизироваться после стремительного падения
13
Перекупщики на Авито массово снижают цены на видеокарты после майнинга и новые GeForce 3070/3080 Ti
43
Xiaomi Redmi Note 10 Pro упал в цене – мощный чип, AMOLED 120 Гц и 108-Мп камера со скидкой 4000р.
1
Dogecoin ждёт резкое падение, обесценивание и уход с рынка криптовалют – эксперты РБК
8
Марка Bugatti официально перешла под контроль хорватского разработчика электромобилей Rimac
3
Стали известны системные требования Vampire The Masquerade Bloodhunt — минимум GTX 1070 и 16 Гбайт ОЗУ
16
Windows 10 21H2 принесет поддержку файлов OpenXPS
3
В Windows 11 Microsoft решит одну из раздражающих проблем с обновлениями Windows
15
Оптимальная конфигурация компьютера для майнинга Chia Coin – три подборки для быстрого старта
19
Видеокарты NVIDIA RTX 3060 Ti, RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti сравнили в играх — тесты Testing Games
14
Уровень брака 5-нм чипов от Samsung, на которые так надеется NVIDIA, составляет 50%
13

Популярные статьи

Двойные стандарты и видеокарты с увеличенным вдвое объёмом видеопамяти
64
Мой опыт подготовки к плоттингу и фармингу Чиа
101
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
28
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
21
Обзор и тест USB 3.0 контроллера Kebidumei на 4 порта из Китая за ~10$
20
5 причин, по которым пользователям Windows 10 можно не опасаться массового перехода на Windows 11
8
Проверяем анизотропную фильтрацию в играх
13
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
+

Сейчас обсуждают

Vasyan
10:39
Ждём б\у куртку на развале у метро.
Аналитики верят в способность NVIDIA избежать второго криптопохмелья
Groove75
10:37
Люди и этой карте рады. Ценник более менее адекватный. Далеко не все могут потратить на кусок текстолита с вертушками 50+тысяч
На Ozon появилась партия поддельных GeForce GTX 1050 Ti – как избежать покупки фальсификата
terenty79
10:34
затем что у людей денег нет, покупать карты по 100 и даже 50 тысяч.
На Ozon появилась партия поддельных GeForce GTX 1050 Ti – как избежать покупки фальсификата
terenty79
10:33
так озон и есть агрегатор. У него в последнее время, куча продавцов ооо и ип, а не он сам. естественно ушлые людишки где то раздобыв партию говна, пытаются через доставку озона распихать это говно по ...
На Ozon появилась партия поддельных GeForce GTX 1050 Ti – как избежать покупки фальсификата
Polar fox
10:32
Это потому что нет никаких 7нм там, маркетинг чистой воды.
Intel вернулась к росту на рынке процессоров, а продажи AMD рухнули до показателей 2020 года
Manager
10:30
У неё свой доход, у меня свой. Мне нравится возможность тратить свой бюджет без согласования. Объединение бюджетов в моём случае подразумевает, что вторая сторона начинает контролировать объединённый ...
Мой опыт подготовки к плоттингу и фармингу Чиа
i_ran_past
10:30
Ты что-то хотел или проще шлангом прикинуться?
Intel вернулась к росту на рынке процессоров, а продажи AMD рухнули до показателей 2020 года
Сергей Уваров
10:30
Выпуск нового поколения видеокарт, это единственное, что может заставить меня что-то купить. Убогое говно по цене участка в 10 соток, пусть куртка сам у себя покупает.
Аналитики верят в способность NVIDIA избежать второго криптопохмелья
Vasyan
10:28
Точно IPS, не TN?
Intel вернулась к росту на рынке процессоров, а продажи AMD рухнули до показателей 2020 года
hiveliberty
10:28
Даже сейчас купить условную 6900XT дешевле на CU.. С налогом.
Аналитики верят в способность NVIDIA избежать второго криптопохмелья
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем