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Известно, что на китайских площадках можно встретить подделки. Не миновала сия участь и видеокарты. Предприимчивый дядюшка Ляо неплохо научился скрывать следы своих трудов путём перепрошивки BIOS и наклеивания соответствующих шильдиков. Чаще всего в таких случаях вы получите товар в ОЕМ- упаковке. Проще говоря – пакет из толстого серого пластика, но иногда видеокарты бережно запаковываются в картонные коробочки. Судя по всему, здесь всё зависит от того, в каком настроении дядюшка Ляо проснулся, и сколько в итоге он хочет получить за поддельную карту. Чаще всего подобные видеокарты появляются на AliExpress, но это не значит, что отдельные личности не промышляют ими на просторах РФ. Важно понимать, что владелец с высокой вероятностью не заметит подмены, но получит гораздо меньшую производительность, чем рассчитывал.

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Как стало известно, некий продавец пытался реализовать партию поддельных GeForce GTX 1050 Ti на Ozon. Известно, что чаще всего под видом и без того не самой быстрой видеокарты выступала GT 545, GTX 550 Ti или GTS 450. Пожалуй, самым простым способом отличить подделку визуально, будет изучение её портов подключения к монитору. Так, GeForce GTX 1050 Ti лишилась аналогового порта, в то время как все предыдущие модели комплектовались им почти всегда. Всё остальное определить крайне сложно, поэтому стоит обратиться к популярному бенчмарку GPU-z.

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Стандартная GeForce GTX 1050 Ti основана на графическом чипе GP107, который имел кодовое название Pascal. NVIDIA щедро наделила видеокарту 768 ядрами CUDA, частота которых стартовала с отметки 1290 МГц. Как видите, подделка действительно основана на GeForce GTS 450 на GPU GF116 (Fermi). Здесь нас ждёт всего 192 ядра CUDA, а тактовая частота значительно меньше и равна 783 МГц. Если сравнивать подделку и оригинальную GeForce GTX 1050 Ti, то последняя окажется в три раза быстрее.

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После обращения пользователей, представители Ozon убрали партию подделок, но видеокарты в любом случае будут распроданы. Очевидно, что их раздадут не овцам или коровам, а обычным геймерам. Не хотите попасть в и число, внимательно изучайте товар. Сегодня все вокруг стремятся заработать больше денег, а значит в ход идут методы, которыми раньше брезговали даже настоящие мошенники. Кроме того, на дворе дефицит видеокарт, а значит желание заработать на неграмотных покупателях ещё сильнее, а шанс попасться минимальный.