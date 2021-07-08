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Помните ли вы старые добрые времена, когда самая топовая видеокарта стоила 700 долларов? В марте 2017 года в продажу поступила GeForce GTX 1080 Ti, которая не только оказалась на 35% быстрее обычной версии без приставки «Ti», но и превосходила самую мощную модель предыдущего поколения Titan X, стоимость которой стартовала с 1200 долларов. Следующая серия GeForce RTX 2000 не только не стала народной, но и привела к резкому росту цен на видеокарты, что привело к значительному снижению спроса на высокопроизводительные модели. Нам обещали, что видеокарты на архитектуре Ampere вернут статус-кво, но целый ворох проблем во главе с майнерами привёл к тому, что ещё месяц назад GeForce RTX 3080 стоила 4000 долларов вместо рекомендованных 800.

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Пока возвращения к прежним ценам проходит медленно, мы можем констатировать, что AMD фактически выпала из обоймы, сосредоточившись на выпуске чипов для игровых приставок. Возможно, уже к концу лета ситуация улучшится. Как стало известно, в августе состоится выпуск видеокарты Radeon RX 6600 XT. Это одна из самых ожидаемых моделей, которая станет прямым конкурентом GeForce RTX 3060. По крайней мере могла бы конкурировать, если бы красные снова не решили пройтись по всем граблям, которые они сами разбрасывали последние несколько лет.

анонсы и реклама Обвал цен на 3060, цены идут к рекомендованым 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Прежде всего цена в 399 долларов откровенно удивляет. 8 Гб видеопамяти и крошечный кристалл в 237 мм2 явно не тянут на столь внушительную сумму за видеокарту ниже среднего уровня. Мало того, теперь вместо прямой конкуренции с GeForce RTX 3060, AMD выставила свою видеокарту против более скоростной GeForce RTX 3060 Ti. В чём смысл, неужели весь расчёт сводится к тому, что цены и так слишком завышены, а значит геймеры купят абсолютно всё? Очевидно, что это проигрышная позиция, которая полностью соответствует идеологии последних лет.

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Сообщается, что анонс Radeon RX 6600 XT может состояться уже в конце июля, но пока точных данных на этот счёт нет. Инсайдеры уверяют, что новинка обеспечит уровень производительности, аналогичный GeForce GTX 1080 Ti, что также соответствует Radeon RX 5700 XT. С одной стороны такой рост мощности для видеокарты подобного класса может показаться прорывом, вот только мы ожидали её по цене до 330 долларов. Получается, что за один и тот же уровень производительности AMD уже больше двух лет просит одинаковую сумму.



