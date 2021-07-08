Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Mi 9, Mi 9T Pro и ещё два флагмана Xiaomi 2020 г получили официальную европейскую прошивку MIUI 12.5

Список смартфонов и ссылки на закачку прошивок
[ ] для раздела Блоги
+
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В начале текущей недели инсайдерам стало известно о скором выходе MIUI 12.5 на 14 актуальных смартфонов Xiaomi. Обычно мы проходим мимо подобных известий, но в данном случае речь шла о Восточной Европе, а значит наши читатели могут надеяться на то, что уже в июле к ним прилетит новая прошивка. Сообщалось, что рассылка будет происходить волнами, что исключает загруженность серверов, но растягивает удовольствие на несколько недель. Ознакомиться со списком можно ниже.

реклама

Как оказалось, данные были немного неточными, поскольку уже сегодня список расширился, а первые четыре смартфона начали обновляться по воздуху в Европе. Речь идёт о Mi 9, Mi 9T Pro, Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Только два из указанных выше аппаратов (Mi 9T Pro) могут называться флагманами, однако сама Xiaomi позиционировала их как телефоны с высокой производительностью, мощными камерами или любыми другими свойствами, отсутствующими в других популярных линейках. К примеру, Mi Note 10 Pro получил камеру на 108 Мп, что позволило задрать на него цену просто до небес.

  1. Mi Note 10
  2. Redmi Note 9S
  3. POCO F2 Pro
  4. Redmi Note 9 Pro
  5. POCO X3 NFC
  6. Redmi Note 8 Pro
  7. Redmi 9
  8. Redmi Note 9T
  9. Mi 10
  10. Mi Note 10 Lite
  11. Redmi Note 9
  12. Mi 10 Lite 5G
  13. Mi 10T Lite
  14. Mi Note 10 Pro
анонсы и реклама
Обвал цен на 3060, цены идут к рекомендованым
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Если вы являетесь обладателем одного из указанных выше смартфонов, то вам стоит обратить внимание на версию прошивки, внимательно изучив текущий номер сборки. Если он содержит надпись «EUXM», то вы получите новую MIUI 12.5 до конца текущей недели (на самом деле рассылка может задержаться в зависимости от региона проживания), а вот всем тем, у кого на руках глобальная версия, придётся подождать. Инсайдеры ничего не указывают относительно сроков выхода глобалки, а значит обновление придётся ждать долго. Если вам уж очень хочется опробовать новую прошивку, при этом получить официальную европейскую версию, то переходите по ссылкам ниже. Файлы размещены на официальных серверах Xiaomi, что гарантирует полную безопасность.

Обязательно ознакомьтесь с правилами установки прошивок, а также позаботьтесь о личных данных и паролях на аккаунте. В случае, если вы совершите ошибку, есть немалый шанс превратить ваш аппарат в обычный кирпич. В сети существует множество способов раскирпичивания, но лучше один раз выполнить всё по порядку, чем после несколько дней страдать без смартфона.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
3
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
4
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
27
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
32
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
33
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
67
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
28
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
6

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 32
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 67
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 32
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
38
Xiaomi Redmi Note 10 Pro упал в цене – мощный чип, AMOLED 120 Гц и 108-Мп камера со скидкой 4000р.
1
Разработчики Metro: Exodus готовят новую игру
11
Видеокарты для майнеров дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 со скидкой до 130 000 рублей
13
Хешрейт сети Ethereum начинает стабилизироваться после стремительного падения
14
Биткоин электростанция на севере Нью-Йорка превратила близлежащее озеро в горячую ванну
55
Сеть Эфириума за месяц потеряла 875 000 видеокарт GeForce RTX 3090 из-за отключения китайских ферм
32
Аналитики верят в способность NVIDIA избежать второго криптопохмелья
57
Перекупщики на Авито массово снижают цены на видеокарты после майнинга и новые GeForce 3070/3080 Ti
50
Microsoft описала процесс обновления на Windows 11 и совместимость приложений
9
Dogecoin ждёт резкое падение, обесценивание и уход с рынка криптовалют – эксперты РБК
8
Видеокарты GeForce RTX 30 SUPER могут появиться в начале следующего года
15
Марка Bugatti официально перешла под контроль хорватского разработчика электромобилей Rimac
4
21 смартфон Xiaomi завершит жизненный цикл и не получит Android 12 в 2021-2022 годах
5
На Ozon появилась партия поддельных GeForce GTX 1050 Ti – как избежать покупки фальсификата
21
Windows 7 начала отвоевывать позиции у Windows 10 в статистике Steam
8
Оптимальная конфигурация компьютера для майнинга Chia Coin – три подборки для быстрого старта
20
Новый уровень читерства – OnePlus умышленно занижает производительность смартфонов в бенчмарках
4
Поднять Intel с колен поможет создательница Sandy Bridge
52
Windows 10 21H2 принесет поддержку файлов OpenXPS
3

Популярные статьи

Мой опыт подготовки к плоттингу и фармингу Чиа
143
5 причин, по которым пользователям Windows 10 можно не опасаться массового перехода на Windows 11
21
Анализ доступности и стоимости видеокарт серий RTX 2000 и 3000 на AVITO. Часть 2-я. Неделя спустя
43
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
27
Проверяем анизотропную фильтрацию в играх
21
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
4
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
2
Устраняем проблемы электропитания, или не спешите сдавать железку по гарантии
1
Обзор новой операционной системы Windows 11
+

Сейчас обсуждают

Сергей Боровой
00:29
это называется хохол головного мозга
Bloomberg: русские хакеры из Cozy Bear провели атаку на сервера Республиканской партии США
D3m0n
00:26
Вдуплили наконец-то, что это обуза. Но не думаю, что это просто так - им эти сракеты побоку, а соседям наркоманистана проблемы. Лишь бы наши дебилушки "наверху" не втянулись в очередную заварушку, как...
Bloomberg: русские хакеры из Cozy Bear провели атаку на сервера Республиканской партии США
jsth
00:23
В каком месте 3600 менее мощный?
Процессоры Ryzen составляют 82% от общих продаж по данным Mindfactory
N1ghtwish
00:20
Покупать менее мощный ryzen 3600 по цене 11400, это действительно с головой не дружить. Из-за этих сектантов хрен дождешься доступного ryzen 5600, а 6600X вангуется мне вообще по $400 будут продавать.
Процессоры Ryzen составляют 82% от общих продаж по данным Mindfactory
REY_B_
00:19
Сейчас так не принято... Сейчас принято.... Всё остальное подрывает основы духовноскрепности и "является изменой Родине". Короче, крайне не приветствуется. - Бардак основа Системы. Подрывать его нельз...
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
Влад Демаков
00:19
Очевидная причина ведь , чип кипятильник! Плюс не реализованное охлаждение дало свои плоды, производительности 865 хватает с головой и напрасная трата денег за процессор 888 ни к чему. Приобретайте л...
OnePlus принудительно снизила производительность смартфонов серии OnePlus 9
Руслан Ереджибоков
00:18
Ну хз хз, типо медиатек догнали 865 дракон только в этом году, в свою очередь драконы пытаются догнать эпл (что сложно ибр они раньше выкупают технологии арм) и получается, что они идут змейкой, а в э...
Новый уровень читерства – OnePlus умышленно занижает производительность смартфонов в бенчмарках
D3m0n
00:17
>>скупать Сам искупайся, хохлёнок.
Intel вернулась к росту на рынке процессоров, а продажи AMD рухнули до показателей 2020 года
Anero
00:17
Любой процессор пусть даже на старом тех процессе будет актуален только если на него поставить Винду без костылей а вместе с ней и все нужные и распространенные программы иначе даже сверх мощный проце...
Поднять Intel с колен поможет создательница Sandy Bridge
Зеновий Радеонович
00:16
воксельная графика, например. С 486 разница есть, с 1600 не очень.
GeForce RTX 4090 может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм техпроцесс и 66 TFLOPS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем