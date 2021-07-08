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В начале текущей недели инсайдерам стало известно о скором выходе MIUI 12.5 на 14 актуальных смартфонов Xiaomi. Обычно мы проходим мимо подобных известий, но в данном случае речь шла о Восточной Европе, а значит наши читатели могут надеяться на то, что уже в июле к ним прилетит новая прошивка. Сообщалось, что рассылка будет происходить волнами, что исключает загруженность серверов, но растягивает удовольствие на несколько недель. Ознакомиться со списком можно ниже.

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Как оказалось, данные были немного неточными, поскольку уже сегодня список расширился, а первые четыре смартфона начали обновляться по воздуху в Европе. Речь идёт о Mi 9, Mi 9T Pro, Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Только два из указанных выше аппаратов (Mi 9T Pro) могут называться флагманами, однако сама Xiaomi позиционировала их как телефоны с высокой производительностью, мощными камерами или любыми другими свойствами, отсутствующими в других популярных линейках. К примеру, Mi Note 10 Pro получил камеру на 108 Мп, что позволило задрать на него цену просто до небес.

Mi Note 10 Redmi Note 9S POCO F2 Pro Redmi Note 9 Pro POCO X3 NFC Redmi Note 8 Pro Redmi 9 Redmi Note 9T Mi 10 Mi Note 10 Lite Redmi Note 9 Mi 10 Lite 5G Mi 10T Lite Mi Note 10 Pro

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Если вы являетесь обладателем одного из указанных выше смартфонов, то вам стоит обратить внимание на версию прошивки, внимательно изучив текущий номер сборки. Если он содержит надпись «EUXM», то вы получите новую MIUI 12.5 до конца текущей недели (на самом деле рассылка может задержаться в зависимости от региона проживания), а вот всем тем, у кого на руках глобальная версия, придётся подождать. Инсайдеры ничего не указывают относительно сроков выхода глобалки, а значит обновление придётся ждать долго. Если вам уж очень хочется опробовать новую прошивку, при этом получить официальную европейскую версию, то переходите по ссылкам ниже. Файлы размещены на официальных серверах Xiaomi, что гарантирует полную безопасность.

Обязательно ознакомьтесь с правилами установки прошивок, а также позаботьтесь о личных данных и паролях на аккаунте. В случае, если вы совершите ошибку, есть немалый шанс превратить ваш аппарат в обычный кирпич. В сети существует множество способов раскирпичивания, но лучше один раз выполнить всё по порядку, чем после несколько дней страдать без смартфона.