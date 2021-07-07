Народные видеокарты GeForce GTX 1660 Ti/Super возвращается в магазины РФ – скидки доходят до 30%
Многие пользователи отличаются короткой памятью. Так, большинство уже забыло о проблеме дефицита видеокарт, которая бушевала в 2018 году. Несмотря на то, что криптовалюта дешевела, майнеры были уверены в том, что это временно. Именно по этой причине криптопохмелье продлилось больше года, а с последствиями низкого спроса и рынка, заваленного мощными видеокартами с ферм, NVIDIA боролась вплоть до начала 2020 года. Как оказалось, радость геймеров была недолгой, ведь уже в 2020 начали ощущаться последствия полупроводникового дефицита, а в 2021 грянул криптовалютный бум.
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На самом деле пока с майнерами борются только китайские чиновники. Если бы не они, то сегодня Эфир стоил бы 6000, а видеокарты GeForce RTX 3080 продавалась бы за 500 000 рублей. К счастью, на данный момент рынок насыщается видеокартами, а Эфир пока не демонстрирует способности к росту, постоянно опускаясь ниже 2000 долларов за монетку. Какое-то время видеокарте дешевели, а в последнюю неделю замерли и не хотят терять ни рубля. Что же, приятно уже то, что начинают возвращаться представители народной серии GeForce GTX 1660. Дешевле всего модель производства PALIT, которая стоит 40 590 рублей. Теоретически, цены должны быть ещё ниже, но пока никто нам ничего дешевле не предлагает, GeForce GTX 1660 позволит пересидеть на средних настройках в разрешении 1080р во всех современных играх.
Куда интереснее GeForce GTX 1660 Ti. За счёт более скоростной памяти GDDR6 она предлагает неплохой запас прочности, а разница в цене с предыдущей моделью составляет всего 6000. Мы не агитируем вас переплачивать и высказываем лишь своё мнение. Ещё недавно карточка стоила 54 990, что позволяет говорить нам о скидке в размере 8000 рублей.
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Ещё более внушительной производительностью обладает GeForce GTX 1660 Super. Данная модель предлагает ещё более высокие тактовые частоты видеопамяти, что даст вам несколько fps, которые так важны в сложных играх. Для того чтобы избежать просадок, лучше брать GeForce RTX 3080, но GeForce GTX 1660 Super стоит на целых 150 000 дешевле, что обычно является определяющим в выборе видеокарты. Кстати, в данном случае мы фиксируем 30% скидку, что для видеокарты такого уровня очень даже неплохо.
На сладкое GeForce RTX 2060. Она куда быстрее всех перечисленных видеокарт, вот только по сравнению с начальной GeForce GTX 1660 она и на 15 тысяч рублей дешевле. Если для вас это некритично, берите именно её.
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