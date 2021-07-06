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Несколько дней назад мы как следует изучили уровень доходности криптовалюты Chia Coin. Что любопытно, многие наши читатели не перестали верить в шанс разбогатеть с помощью инвестиций в жёсткие диски. Стоит понимать, что сейчас чуть ли не самый оптимальный момент, когда это можно сделать. Подумайте сами: криптовалюта сильно подешевела, а значит количество новых майнеров не так велико, что даёт нам шанс заработать чуть больше. Мало того, цены на жёсткие диски и твердотельные накопители значительно ниже, чем была ещё месяц назад. Отметим, что в данном случае мы поговорим исключительно об эффективности сборки, а не о затратах на её покупку и возможности вернуть вложения. Всё это уже ваша проблема, ну а если вас такая формулировка не устраивает, то просто не начинайте фармить Chia.

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Минимальная конфигурация : 6-ядерный процессор, 16 Гб оперативной памяти, 5 жёстких дисков и 1 SSD накопитель. Это позволит вам относительно быстро создать необходимое количество участков на твердотельных накопителях, а после перекинуть их на жёсткие диски для фарминга. 6 ядер и 16 Гб позволят генерировать сразу по 6 участков.

: 6-ядерный процессор, 16 Гб оперативной памяти, 5 жёстких дисков и 1 SSD накопитель. Это позволит вам относительно быстро создать необходимое количество участков на твердотельных накопителях, а после перекинуть их на жёсткие диски для фарминга. 6 ядер и 16 Гб позволят генерировать сразу по 6 участков. Рекомендуемая конфигурация : 8-ядерный процессор, 32 Гб ОЗУ, 5 жёстких дисков и 1 SSD. Такой подход гарантирует одновременное создания сразу восьми участков Chia. Как и в предыдущем случае без скоростного накопителя не обойтись, ведь он ускорит процесс как минимум в 2-3 раза.

: 8-ядерный процессор, 32 Гб ОЗУ, 5 жёстких дисков и 1 SSD. Такой подход гарантирует одновременное создания сразу восьми участков Chia. Как и в предыдущем случае без скоростного накопителя не обойтись, ведь он ускорит процесс как минимум в 2-3 раза. Максимальная конфигурация: 10-ядерный или 12-ядерный процессор, 32 Гб оперативки и 2 SSD. В данном случае вы сможете значительно ускорить процесс создания участков, что в обычных условиях может растянуться на месяц. 2 твердотельных накопителя будут кстати, ведь один просто не справится с такими большими объёмами данных.





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Мы рекомендуем остановить свой выбор на жёстких дисках по 16 Тб, можно взять WD Red Pro. Они обладают неплохими показателями выживаемости, скорости и зарекомендовали себя с лучшей стороны. В данном случае приятным дополнением будут гарантия 60 месяцев, а цена не сильно опустошит ваш кошелёк. Что до SSD, то дешевле и быстрее PATRIOT Viper на 2 Тб не найти. Он обеспечивает скорость 4700 на 4200 Мб/с, а количество перезаписанных Тб доходит до 3600. Это значит, что после построения участков с криптовалютой, вам не придётся выкидывать ваш SSD. В будущем мы предложим вам более полную сборку с подсчётом цен. В данном случае задача была познакомить вас с минимальными требованиями исходя из официальных рекомендаций создателей криптовалюты Chia Coin.