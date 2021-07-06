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Сегодня можно констатировать, что видеокарты с блокировкой от майнеров дешевеют. Цена GeForce RTX 3070 Ti опустилась до 90 000 рублей. Важно учитывать, что мы пока не можем назвать это самым выгодным предложением, но если так пойдёт и дальше, то уже к осени многие геймеры смогут получить игровую мощную видеокарту по близкой к рекомендованной стоимости. GeForce RTX 3080 Ti никогда не будет народной, поэтому даже если она будет предлагаться в рознице по 120 000 рублей (а это наступит очень нескоро), то называть это выгодной сделкой будет невозможно.

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Изучая ценовые предложения, мы забыли взглянуть на то, что вообще доступно майнерам. Как мы уже отмечали выше, видеокарты с блокировкой хешрейта в Эфириуме подешевели. Каково положение моделей первой серии, которые ещё пока не были заменены на новую с пониженным хешрейтом? Прежде всего рассмотрим GeForce RTX 3080. Дешевле 190 000 рублей пока ничего нет, а значит по сравнению с более скоростной GeForce RTX 3080 Ti у нас переплата в 30 000 рублей. Мы не склонны думать, что майнеры разбирают GeForce RTX 3080 с невероятной скоростью, но раз они дороже, то свой покупатель на них есть. Важно учитывать, что на домашнем компьютере вам придётся поставить блок питания от 750 Вт и выше, а также убедиться в наличии двух портов питания на 8 пин.

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GeForce RTX 3070 не только дешевле старших моделей, но и получила рекордную скидку в размере 130 000 рублей. Судя по всему, данная модель не пользуется высоким спросом, но точных данных на этот счёт нет. В данном случае вас не ожидает ультимативная производительность, но после покупки парочки таких видеокарт можно выйти на неплохой уровень добычи Эфира. Наиболее дешёвым остаётся предложение от GIGABYTE, которое потребует от вас щадящих 650 Вт на блоке питания и подключение 6+8 пин. Важно учитывать, что китайские производители часто завышают реальные показатели, поэтому вычитайте из продукта выпускаемого на заводике дядюшки Ляо не меньше 100 Вт. Наиболее оптимальным вариантом при покупке столь мощных видеокарт будет брендовый блок питания с высокой энергоэффективностью.

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Если денег совсем мало, а майнить хочется, то дешевле GeForce RTX 2060 ничего не найти. Видеокарта потеряла больше половины стоимости и предлагается за 58 тысяч. Прошлым летом она пылилась на прилавках за 30 тысяч, и никому не было до неё дела. Будем надеяться, что цены ещё упадут, а пока положение дел таково, как представлено в нашем материале.