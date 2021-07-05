Эксперты Wccftech не советуют покупать сегодня видеокарты со скидками, поскольку цены ещё упадут
Сегодня наши читатели могли ознакомиться с данными с сайта 3DCenter. Эксперты изучили розничные цены на 4 июля, проведя небольшое исследование на тему снижения цен на видеокарты. Как оказалось, за месяц стоимость почти всех моделей снизилась на 150%. Если учитывать, что раньше за видеокарты приходилось платить на 300% больше рекомендованных цен, то сегодня показатель упал до 150%. Что же, как бы мы жили бе аналитики ребят из Wccftech. Они повторно прошлись по всей информации и готовы предложить нам не совсем стандартное мнение на происходящее.
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Хотим отметить, что всё это плод воображения ребят с сайта Wccftech. Не вините нас, если вдруг предсказания окажутся ложными, а вы так и останетесь у разбитого корыта системного блока со своей старенькой GeForce GTX 730. Как показали последние события, немалая (если не вся) вина за высокие цены на видеокарты лежала на торговых сетях. Как только начались проблемы у китайских майнеров, а Эфир подешевел в 2 раза, они тут же выкатили нам скидки до 100 000 рублей. Ребята из Wccftech полагают, что многие торговые сети и отдельные магазины придерживали видеокарты, создавая искусственный дефицит. Так они не только надеялись побольше заработать, но и создать ажиотаж, когда пользователи захотят купить даже залежалый товар в виде затычек для мониторов.
И вот здесь мы встречаем на первый взгляд нелогичный вывод: сейчас самое худшее время для покупки видеокарты. Что же, вам могло показаться, что цены упали, что нужно бежать в магазин за новенькой GeForce RTX 3060 за 70 тысяч. Всё не так, ведь снижение цен только началось. Давление на торговые сети будет нарастать. Отдельные игроки начнут пытаться уйти в ноль, реализовывая видеокарты с большим дисконтом. Те, кто этого не сделают, окажутся за бортом, ведь никто не станет покупать GeForce RTX 3060 за 70 тысяч, если на соседнем сайте она стоит 35 000.
Представители Wccftech советуют вам немного подождать. По их мнению, уже скоро мы увидим возвращение к рекомендованным ценам на новые линейки видеокарт NVIDIA. Относительно AMD они ничего не говорили, поскольку сегодня вообще неясно, планирует ли Лиза Су и компания увеличивать количество выпускаемых графических чипов. Нужно также понимать, что всё это окажется неактуальным, если Эфир резко вырастет в цене. Майнеры раскупят все доступные и недоступные модели, но это уже пессимистичный прогноз, а сегодня у нас исключительно позитивные эмоции.
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