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Современные смартфоны представляют собой сложные многокомпонентные продукты, которые делаются силами десятков и даже сотен компаний. Мало того, многие из этих компаний располагаются на разных континентах, что осложняет проверку на качество и выявление дефектов. Несмотря на это чаще всего мы получаем качественный товар, который способен служить нам годами. Всё это происходит благодаря конечному производителю, который и числится создателем смартфона. Вам же не придёт в голову называть iPhone детищем Samsung только потому, что там установлен дисплей южнокорейской компании?

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Никто не застрахован от случайных проблем. Иногда это происходит из-за руководства, которое потребовало поставить в данную модель большой аккумулятор (привет, Samsung), или любых других просчётов инженеров, вплоть до неверных расчётов теплопроводимости материалов. Такие случаи редки, но когда за небольшой промежуток времени из строя по одной и той же причине выходит несколько телефонов одного и того же производителя, это наводит на нехорошие мысли.

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Как сообщается, несколько дней назад взорвались два смартфона Xiaomi: Redmi 8 и Poco C3. Ну а перед этим на воздух взлетели Poco X3 и Redmi Note 9 Pro. Что любопытно, в каждом из указанных случаем проблема кроется в аккумуляторе. Он греется, а после воспламеняется. Иногда это оканчивается без каких-либо последствий, поскольку пользователи успевают обратиться в сервис, а иногда, как в каждом из указанных случаем, происходит взрыв. Ситуация осложняется тем, что снять самостоятельно аккумулятор довольно сложно. Мало того, если раньше пользователь мог увидеть вздутие, то сегодня корпус настолько тесный, что проблемы с батареей видны только тогда, когда смартфон начинает гореть в ваших руках.

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Redmi 8 взорвался в руках у 4-летнего ребёнка, в результате малыш получил ожог. Xiaomi тут же заявила, что не при чём, но под давлением прессы связалась с пострадавшими и уладила конфликт. Неясно, идёт ли речь о денежной компенсации, но пока известно о подарке в виде Redmi 9. Во втором случае Poco C3 взорвался в кармане брюк, что привело к ожогу ноги девушки, которой и принадлежал злосчастный гаджет. Обычно Xiaomi обвиняет во всём пользователей, поясняя свою позицию тем, что те использовали неправильную зарядку. Вот только и в первом, и во втором случае телефоны не заряжались. Что это: обычный брак или первые предвестники массовых проблем на производстве?