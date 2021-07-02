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Видеокарты дешевеют. Огромная россыпь скидок пришла в российские магазины, а чуть ли не каждый день мы видим, как отдельные модели дешевеют на 130 000 рублей. Что приятно, скидки есть не только на флагманские GeForce RTX 3090, но и на GeForce RTX 3070 Ti, которую здесь и сейчас можно купить за 91 тысячу рублей. А ведь ещё недавно за них шла настоящая борьба между перекупщиками и геймерами. Что же, сегодня у нас есть очень любопытная информация, ведь ценообразование на GeForce RTX 3080 Ti выглядит очень странно.

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На момент своего появления в магазинах РФ GeForce RTX 3080 Ti стоили больше 230 000 рублей. Со временем стоимость отдельных моделей медленно опускалась, а сегодня карта производства Palit может достаться вам за каких-то 158 990 рублей. На первый взгляд скидка кажется небольшой – всего 50 тысяч рублей, но в данном случае не всё так просто. Дело в том, что официальная рекомендованная цена подобной карты в РФ стартует со 117 000. Получается, что указанная выше GeForce RTX 3080 Ti всего на 25% дороже эталонной модели NVIDIA. А ведь ещё месяц назад GeForce RTX 3080 стоила 4000 долларов, что в 5 раз дороже рекомендаций производителя.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Для любителей красочной подсветки есть вариант от точно такого же производителя. В данном случае вам придётся заплатить на 1000 рублей больше, но сама карта выглядит гораздо привлекательнее и способна украсить любой системный блок. Важно учитывать, что для бесперебойной работы вам потребуется блок питания на 850 Вт и три разъёма на 8 пин. Позволить себе такое удовольствие может не каждый, а значит есть веская причина выбрать предыдущую модель.

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И вот здесь и начинается самое интересное, ведь GeForce RTX 3080 стоит 209 тысяч рублей, что на 50 000 дороже более скоростных моделей с приставкой «Ti». К счастью, у этого явления есть объяснение: майнеры. Дело в том, что GeForce RTX 3080 Ti не подходит для добычи Эфира, а значит фермерам приходится брать менее производительную видеокарту. Поскольку спрос на них выше, соответственно выше и цена. В данном случае мы говорим о видеокарте производства GIGABYTE. Она получила заводской буст до 1845 МГц, что даёт её неплохой прирост fps в реальных задачах. Геймерам лучше взять одну из предыдущих моделей, поскольку GeForce RTX 3080 Ti просто быстрее, ну а у майнеров выбора просто нет. Мы же будем надеяться, что ценопад на этом не остановится, а скидок будет всё больше и больше.