Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 3080 Ti рекордно подешевела в РФ и стоит на 50 000 рублей дешевле GeForce RTX 3080

Удивительно, но переплата от рекомендованной цены составляет всего 25%
[ ] для раздела Блоги
1
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Видеокарты дешевеют. Огромная россыпь скидок пришла в российские магазины, а чуть ли не каждый день мы видим, как отдельные модели дешевеют на 130 000 рублей. Что приятно, скидки есть не только на флагманские GeForce RTX 3090, но и на GeForce RTX 3070 Ti, которую здесь и сейчас можно купить за 91 тысячу рублей. А ведь ещё недавно за них шла настоящая борьба между перекупщиками и геймерами. Что же, сегодня у нас есть очень любопытная информация, ведь ценообразование на GeForce RTX 3080 Ti выглядит очень странно.

реклама

На момент своего появления в магазинах РФ GeForce RTX 3080 Ti стоили больше 230 000 рублей. Со временем стоимость отдельных моделей медленно опускалась, а сегодня карта производства Palit может достаться вам за каких-то 158 990 рублей. На первый взгляд скидка кажется небольшой – всего 50 тысяч рублей, но в данном случае не всё так просто. Дело в том, что официальная рекомендованная цена подобной карты в РФ стартует со 117 000. Получается, что указанная выше GeForce RTX 3080 Ti всего на 25% дороже эталонной модели NVIDIA. А ведь ещё месяц назад GeForce RTX 3080 стоила 4000 долларов, что в 5 раз дороже рекомендаций производителя.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Для любителей красочной подсветки есть вариант от точно такого же производителя. В данном случае вам придётся заплатить на 1000 рублей больше, но сама карта выглядит гораздо привлекательнее и способна украсить любой системный блок. Важно учитывать, что для бесперебойной работы вам потребуется блок питания на 850 Вт и три разъёма на 8 пин. Позволить себе такое удовольствие может не каждый, а значит есть веская причина выбрать предыдущую модель.

реклама

И вот здесь и начинается самое интересное, ведь GeForce RTX 3080 стоит 209 тысяч рублей, что на 50 000 дороже более скоростных моделей с приставкой «Ti». К счастью, у этого явления есть объяснение: майнеры. Дело в том, что GeForce RTX 3080 Ti не подходит для добычи Эфира, а значит фермерам приходится брать менее производительную видеокарту. Поскольку спрос на них выше, соответственно выше и цена. В данном случае мы говорим о видеокарте производства GIGABYTE. Она получила заводской буст до 1845 МГц, что даёт её неплохой прирост fps в реальных задачах. Геймерам лучше взять одну из предыдущих моделей, поскольку GeForce RTX 3080 Ti просто быстрее, ну а у майнеров выбора просто нет. Мы же будем надеяться, что ценопад на этом не остановится, а скидок будет всё больше и больше.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
25
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
4
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
12
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
3
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
23
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mirage
8
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
11
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 23
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры распродают видеокарты с большими скидками – GeForce RTX 3070 стоит 29 000 рублей
184
Китайские майнеры начали продавать GeForce RTX 3060 за 295 долларов
83
Видеокарты NVIDIA продают с большими скидками в России – цена GeForce RTX 3070 упала на 50%
56
Майнеры начали массово продавать видеокарты GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT в убыток себе
44
Видеокарты NVIDIA быстро дешевеют в РФ – цена GeForce RTX 3080 Ti приблизилась к GeForce RTX 3070
33
Суперкомпьютер Илона Маска предположительно сможет майнить Эфира на 325 000 долларов в сутки
13
Китайские майнеры продают б.у. видеокарты GeForce и Radeon под видом новых по низким ценам
44
GeForce RTX 3070 Ti в магазинах РФ стоит дешевле 100 000 р, а цена GeForce RTX 2060 упала в 2 раза
43
Майнеры начали распродавать видеокарты из ферм
65
Цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 опустились до 100 тысяч рублей, а на 3060 - до 65 тысяч рублей
25
Глобальная стратегия Old World от создателя Civilization IV выбралась из раннего доступа
2
Из-за обвала рынка криптовалют видеокарты GeForce RTX 3090 доступны со скидкой до 146 000 рублей
17
NVIDIA готовит режим Ultra Quality для DLSS версии 2.2.9.0
12
Авторы Diablo IV в подробностях рассказали о системе кастомизации персонажей, снабдив отчёт роликами и скриншотами
3
В Украине закрыли Bitcoin-ферму, которая принесла ущерб свыше 100 000 долларов
107
Биткоин рухнул на $3000 за сутки, а эксперты РБК ожидают роста криптовалюты до $47 000
14
Роскомнадзор попросил предприятия сообщить об использовании Nord VPN, ExpressVPN и других сервисов
51
Накопитель GIGABYTE AIC AORUS XTREME объемом 32 ТБ использует все возможности 16 линий PCIe 4
14
Блогер протестировал необычную видеокарту с двумя GPU: Voodoo 3 3500 и PowerVR PCX2
11
В сети появился ролик с видеокартой на графических процессорах Voodoo 3 и PowerVR
11

Популярные статьи

Microsoft с помощью Windows 11 решила подтолкнуть пользователей к замене старых процессоров
122
10 самых крутых игр, которые можно было бесплатно получить на раздачах магазина Epic Games
21
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете в первый день июля
76
Купить ключ к Windows 10 Pro на распродаже уже можно за $8,41
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
4
Terminator Resistance: тест AMD FidelityFX Super Resolution
40
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
25
Ключ для Windows 10 Pro продают со скидкой 87% на распродаже
Выбираем где покупать компьютерные комплектующие – в российских, иностранных магазинах или с рук
14
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16

Сейчас обсуждают

REY_B_
19:27
Столько цветов? Да нельзя категорически! Это ущемляет ущемлённых в причинном месте! Самое толерастное, это радуга в один цвет - чёрный! Так даже права слепых не ущемляются.
BSOD всё, да здравствует BSOD: синий «экран смерти» в Windows 11 станет чёрным
REY_B_
19:26
Ну, народу самому "синие экраны" не нравились. - Всё для народа! Как везде и всегда.
BSOD всё, да здравствует BSOD: синий «экран смерти» в Windows 11 станет чёрным
Renegade1979
19:25
Зачем им вообще что-то покупать?! Можно было в аренду взять. Причем еще до Януковоща. Сауды из SALIC у нас приобрели два холдинга, которые все равно были банкротами, и выращивают зерно для короля. Это...
В Украине закрыли Bitcoin-ферму, которая принесла ущерб свыше 100 000 долларов
Evgeniy Som
19:25
Пока что я увидел долбоеба в твоем лице. Когда я в 2017 году купил 1080-ю на ней можно было нормально майнить но я не майнил, да даже на этой волне майнинга видюха как я посмотрел приносила прибыль в ...
Майнеры избавляются от GeForce RTX 3090 за 1 800 долларов, хотя покупали видеокарты по 3000 долларов
zhucha
19:24
ну ты зря про тп-линки. У меня мост уж лет 6 работает. В лесу, с участка на участок :) Openwrt - рулит
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
REY_B_
19:23
Ну на счёт гриппа Вы не угадали. По отчётам иммунологов, его вакцины победили полностью! Например в 2014 году, по отчётам чиновников, было всего 9 случаев в год, на 100 тыс. населения. Ну нигде не бол...
Смартфон Xiaomi POCO C3 взорвался в штанах владельца и нанёс тяжёлые травмы
zhucha
19:21
ЗЫ в какой беседе ни зайдёшь - этот мудила :( прям как птиц или тупой графоман на Z . Печаль прям становится :(
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
Vladimir Kamyshnikov
19:20
На авито цены падают только свист стоит
Российские цены на видеокарты NVIDIA продолжают падать – скидки на GeForce 3090 доходят до 130 000р
Paul Klimov
19:20
Прокачали основной скилл
BSOD всё, да здравствует BSOD: синий «экран смерти» в Windows 11 станет чёрным
Vladimir Kamyshnikov
19:19
Попробовал я вчера заказать на cu. Пошлина, конвертация, комиссия за оплату ... минус гарантия российская. И тут уже что то ценник какой то сразу неинтересный выходит.
Российские цены на видеокарты NVIDIA продолжают падать – скидки на GeForce 3090 доходят до 130 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем