Российские цены на видеокарты NVIDIA продолжают падать – скидки на GeForce 3090 доходят до 130 000р
Все обожают скидки. Попытки получить товар с дисконтом доходят до абсурда, что превращается в массовое помешательство во время «Чёрной пятницы» и других распродаж. Часто продавцы поднимают цены прямо перед стартом, но миллионы покупателей этого не замечают, ведь красная полосочка с процентами так и манит, обещая огромную экономию и тысячи бесполезных товаров за сущие копейки. К счастью, рынок видеокарт переживает ренессанс. Нельзя сказать, чтобы цены действительно упали ниже плинтуса, ведь у нас здесь не Китай, но порадовать себя уже можно.
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Пожалуй, наиболее привлекательно для массового покупателя выглядит видеокарта GeForce RTX 3070 Ti. NVIDIA приложила массу усилий, чтобы она вышла максимально большим тиражом и стала неинтересна майнерам. Благодаря этому уже сегодня мы с вами можем купить модель производства Palit за 90 990 рублей. Заметьте, ещё две недели назад стоимость такой карты уходила далеко за 200 000, а распродажи за 85 000 в DNS вызывали настоящий ажиотаж. Сегодня с небольшой доплатой можно стать полноценным владельцем сверхмощной GeForce RTX 3070 Ti.
Поскольку майнеры тоже хотят покупать видеокарты, а блокировка хешрейта на предыдущей модели не позволяет им получать от неё максимальных доход, нужно предложить пару видеокарт и для этой братии. Отличным решением может стать GeForce RTX 3070 от GIGABYTE. Сегодня она стоит 112 тысяч рублей, а ведь ещё недавно продавалась за 241 тысячу. Интересно, кто-то из наших читателей купил её по полной стоимости? Если таковые есть, мы вам сочувствуем, ну а мейнеры уже здесь и сейчас могут начать добывать Эфир на сверхмощной GeForce RTX 3070, которая позволяет не только отбить вложения за счёт фарминга, но и играть во все существующие игры на максималках.
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Рекордное падение у видеокарты GeForce RTX 3090 производства MSI. Сегодня она подешевела на 130 000 рублей и стоит 216 тысяч. Стоит понимать, что даже рекомендованная цена на данную карту стартует со 137 000, а значит переплата не такая большая, как было ещё неделю назад. В данном случае нас встречает ультимативная производительность, 24 Гб самой быстрой памяти на планете (исключая HBM) и возможность забыть о необходимости апгрейда на 5 лет.
Если вам мало одной GeForce RTX 3090, то есть ещё модель от GIGABYTE. Она мало чем отличается от предыдущей, но право выбора священно, поэтому стоит обратить внимание на дизайн и лишние 25 МГц.
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