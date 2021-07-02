Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Помните ли вы игру Pokemon Go? Это был первый опыт в дополненной реальности, который выстрелил с невероятной силой. Сотни миллионов людей вывалили на улицы городов в поисках редких покемонов. Они устраивали виртуальные баталии и становились владельцами так называемых «покестопов». Одним словом: было весело. На сегодня Pokemon Go всё ещё пользуется популярностью, но количество постоянных игроков упало в десятки раз по сравнению с пиком 2016-2017-х годов. Казалось бы, что ещё можно предложить геймерам в таком жанре? Судя по всему, руководство CD Projekt RED уверено, что можно.

реклама

В ближайшее время на смартфонах появится новая The Witcher: Monster Slayer. Широкий международный старт запланирован на 21 июля, а доступные платформы ограничены Android и iOS. Поиграть можно будет только на смартфонах, хотя на рынке существует множество компактных устройств на настольной ОС Windows. Очевидно, что полякам они не интересны, а может там просто бояться читеров, ведь Pokemon Go это явление захлестнуло с такой силой, что борьба длилась больше года.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Прежде всего стоит понять, что никакого Геральта из Ривии вы не увидите. События разворачиваются за много столетий до славных приключений ведьмака, но суть мало чем отличается от обыденных будней охотника на чудовищ. Куда бы вы не пошли, всюду скрываются монстры. Стоит только вытащить смартфон, как они заполоняют улицы и дома. Выход один: непримиримая неустанная борьба до последнего. Поскольку геймплей не кажется замысловатым, основной упор будет сделан на мультиплеер. Разработчики приготовили ежедневные квесты и постоянные ивенты. Обещают эпические баталии, хотя трейлеры пока не внушают никакого оптимизма. Графика выглядит крайне примитивно. Если вы покупали коробочки с бисквитами Барни, то могли получить карточки, позволяющие перенести в дополнительную реальность динозавров с картинки. Здесь примерно тоже, только с амбициями.

Доступна предварительная запись, что позволит стать первыми, кто бросит вызов настоящей тьме. Словом, дерзайте. Разработчики, как это умеют делать ребята из CD Projekt RED, наобещали много всего интересного, ну а каким на самом деле получится проект, мы увидим совсем скоро. Переходите по ссылке на официальный сайт, где вы найдёте все гайды и видео. Правда последнего почему-то подозрительно мало. Не было времени заснять игровой процесс?

реклама



