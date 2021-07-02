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21 июля выходит новая игра во вселенной Ведьмака от студии CD Projekt RED

Не стоит обнадёживаться, ведь у нас всего лишь клон Pokemon Go на новый лад
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Помните ли вы игру Pokemon Go? Это был первый опыт в дополненной реальности, который выстрелил с невероятной силой. Сотни миллионов людей вывалили на улицы городов в поисках редких покемонов. Они устраивали виртуальные баталии и становились владельцами так называемых «покестопов». Одним словом: было весело. На сегодня Pokemon Go всё ещё пользуется популярностью, но количество постоянных игроков упало в десятки раз по сравнению с пиком 2016-2017-х годов. Казалось бы, что ещё можно предложить геймерам в таком жанре? Судя по всему, руководство CD Projekt RED уверено, что можно.

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В ближайшее время на смартфонах появится новая The Witcher: Monster Slayer. Широкий международный старт запланирован на 21 июля, а доступные платформы ограничены Android и iOS. Поиграть можно будет только на смартфонах, хотя на рынке существует множество компактных устройств на настольной ОС Windows. Очевидно, что полякам они не интересны, а может там просто бояться читеров, ведь Pokemon Go это явление захлестнуло с такой силой, что борьба длилась больше года.

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Прежде всего стоит понять, что никакого Геральта из Ривии вы не увидите. События разворачиваются за много столетий до славных приключений ведьмака, но суть мало чем отличается от обыденных будней охотника на чудовищ. Куда бы вы не пошли, всюду скрываются монстры. Стоит только вытащить смартфон, как они заполоняют улицы и дома. Выход один: непримиримая неустанная борьба до последнего. Поскольку геймплей не кажется замысловатым, основной упор будет сделан на мультиплеер. Разработчики приготовили ежедневные квесты и постоянные ивенты. Обещают эпические баталии, хотя трейлеры пока не внушают никакого оптимизма. Графика выглядит крайне примитивно. Если вы покупали коробочки с бисквитами Барни, то могли получить карточки, позволяющие перенести в дополнительную реальность динозавров с картинки. Здесь примерно тоже, только с амбициями.

Доступна предварительная запись, что позволит стать первыми, кто бросит вызов настоящей тьме. Словом, дерзайте. Разработчики, как это умеют делать ребята из CD Projekt RED, наобещали много всего интересного, ну а каким на самом деле получится проект, мы увидим совсем скоро. Переходите по ссылке на официальный сайт, где вы найдёте все гайды и видео. Правда последнего почему-то подозрительно мало. Не было времени заснять игровой процесс?

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