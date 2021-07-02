Новая Tesla Model S Plaid за $129 000 загорелась рядом с домом владельца
Не так давно Илон Маск собственной персоной представил новый автомобиль Model S Plaid. На данный момент это самый быстрый серийник компании, а также одна из самых скоростных машин на планете. Стоит учитывать, что все конкуренты стоят от миллиона долларов и выше, что позволяет стать обладателем настоящего суперкара за 129 000 долларов. Ясно, что это неподъёмная сумма для большинства людей, но есть целый ряд высокооплачиваемых профессий на западе, которые всё же позволяют воплотить мечту о владении суперкаром в реальность.
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Любой суперкар должен быть выполнен из специальных материалов, а также иметь повышенную прочность некоторых элементов. Кроме того, конструкция должна выдерживать перегрузки с электроникой и быть стабильной, обеспечивая лёгкость вождения как на скорости 50 км/ч, так и 350 км/ч. Есть все основания полагать, что инженеры не до конца продумали некоторые системы. Так, во вторник 29 июня Model S Plaid самопроизвольно загорелась недалеко от дома владельца в Пенсильвании. Обстоятельства дела уточняются, но, судя по описаниям, Марк Герагос сел за свой автомобиль и поехал, через пару метров момент машина загорелась. Водитель попытался выйти из авто, но двери были заблокированы. Помогла грубая сила, что спасло жизнь Марку.
По его словам, Model S Plaid проехала 12 метров прежде, чем её полностью охватил огонь. На этом фоне вспоминаются слова Илона Маска, который уверял, что автомобиль быстрее любого Porsche и надёжнее Volvo. Сегодня ещё рано делать выводы. Но есть и настораживающие факты. Так, машина была куплена всего три дня назад. Владелец не успел даже разогнаться, не предпринимая никаких внештатных действий. Федеральное агентство по безопасности США уже уведомило Tesla, что изучит инцидент пристально. Если будут обнаружены какие-либо массовые отклонения, то продажи остановят.
Напомним, Model S Plaid прославилась не только тем, что умеет разгоняться до 100 км/ч за 1.99 секунд, но и из-за продвинутой игровой системы. В машине можно играть во все современные игры благодаря графическому процессору, аналогичному ещё не анонсированной видеокарте Radeon RX 6600 ХТ. Игровая система генерирует невероятные 10 TFLOPS, что аналогично по мощности PlayStation 5. Ясно, что это не главная фишка, но популярные блогеры и стримеры явно оценят внимание Илона Маска к деталям.
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