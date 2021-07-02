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Китайская Jingjiawei в 2021г выпустит видеокарту JM9, способную конкурировать с GeForce GTX 1080 Ti

Смогут ли китайцы догнать и перегнать NVIDIA?
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Уже несколько десятилетий за кошельки геймеров сражаются две компании: AMD и NVIDIA. Они монополизировали рынок видеокарт, в то время как десятки партнёров используют созданные ими графические чипы для выпуска уже готовых продуктов. В 2021 году мы станем свидетелями вторжения третьего игрока в лице Intel. На данный момент вместе с системными блоками на базе процессоров 10-го и 11-го поколений поставляется модель начального уровня DG1, но пока она не впечатляет и может выполнять роль затычки, слегка обходя бюджетные видеокарты конкурентов 2019 года. Сможет ли Intel поставить на рынок действительно достойное решение, пока неясно, но совсем недавно о своих амбициях заявила китайская компания Jingjiawei, рассказавшая о новом флагмане JM9.

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По словам главы компании Цзин Цзявэя, видеокарта навяжет достойную конкуренцию флагманам NVIDIA 2018 года. В первую очередь речь идёт о GeForce GTX 1080 Ti и обычной версии без приставки «Ti». В подтверждение он предлагает ознакомиться с характеристиками JM9, которая значительно опережает GeForce GTX 1080 по многим параметрам. Прежде всего, пропускная способность памяти составит 512 Гбит/с, в то время как у видеокарты NVIDIA она зафиксирована на уровне 320 Гбит/с. Сама память здесь стандарта HBM против GDDR5Х у конкурента, а количество её составит 16 Гб, что больше восьми на GTX 1080. С энергопотреблением не всё хорошо, ведь на дворе 2021 года, а здесь все 200 Вт против 180. Огорчает и теоретическая производительность 8 TFLOPS против 8.9 TFLOPS у GTX 1080, но это исключительно теория, поскольку в реальности ключевую роль играют другие характеристики.

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JM9 поддерживает интерфейс PCIe 4.0x16, что доказывает серьёзность намерений китайских инженеров. Тактовая частота графического ядра составит всего 1.8 ГГц, что сегодня кажется не так много, как хотелось бы, но мы ещё не видели реальных тестов. Цзин Цзявэй уверяет, что флагман появится в 3 квартале 2021 года. Он просит не ждать от него чудес, поскольку массовое производства видеокарт ещё не стартовало, а значит на руках у Jingjiawei всё ещё инженерный вариант. Судя по всему, JM9 расположится где-то между GeForce GTX 1080 и GeForce GTX 1080 Ti, но нас могут ждать и сюрпризы. На данный момент ничего не известно о намерениях Jingjiawei выпустить такую видеокарту для западного рынка. Вполне возможно, это будет нишевый продукт, который создан исключительно для того, чтобы доказать способности китайских компаний составлять конкуренцию полупроводниковым гигантам используя отечественные технологии.

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