Xiaomi Mi 11 ощутимо подешевел в РФ – Snapdragon 888, 108 Мп и зарядка 55 Вт со скидкой 10 000 р
Уже много лет Xiaomi выступает в качестве одного из главных партнёров Qualcomm. Возможно, именно поэтому компания почти всегда удостаивается части выпустить на рынок первой продукт на основе флагманского процессора. В 2021 году таким аппаратом стал Mi 11, получивший сверхбыстрый Snapdragon 888. На данный момент в продаже не существует более продвинутого чипа (если не считать гигантских камней Apple), что позволяет занимать смартфону лидирующие позиции в рейтингах. На самом деле это не так важно, ведь в повседневной жизни такая мощь вряд ли пригодится, поэтому пользователи в первую очередь обращают внимание на детали. И здесь у Mi 11 всё просто отлично.
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- Дисплей: OLED размером 6.81 дюйма получивший рекордное разрешение 3200 на 1440 пикселей с 1 миллиардов цветов. Он имеет плотность точек 515 ppi, пиковую яркость 1500 нит, полную поддержку технологии HDR 10+, а также впечатляющие 120 Гц. Не обошлось без Always On Display, который является одной из фишек OLED-дисплеев.
- Аккумулятор: 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 55 Вт. Также заявлена поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт и обратной зарядки других смартфонов со скоростью 10 Вт.
- Память: в данном случае у нас 8 Гб оперативной памяти и скоростной накопитель на 256 Гб.
- Камеры: основной модуль на 108 Мп, который стал ещё совершеннее со времён первого появления в Mi 10. Фронталка на 20 МП порадует любителей селфи.
- Производитель поставляет аппарат на новой ОС Android 11 с последней версией прошивки MIUI 12.5. С обеих сторон аппарат защищён прочным стеклом Gorilla Glass, которое надёжно защищает от царапин, но часто пасует перед падениями на асфальт. Из необычного: есть стереодинамики SOUND BY Harman Kardon, которые способны впечатлить даже настоящих меломанов. Доступны все необходимые технологии, включая Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, поддержки сетей пятого поколения, ИК-порта и NFC.
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Сегодня официальный представитель Xiaomi в РФ скинул на данный телефон 10 000 рублей, что позволяет взять его за 75 990. Отметим, что скидки там длятся пару дней, а значит наши читатели могут не обнаружить. Поэтому предлагаем вам обратиться в Ситилинк, где есть такая же скидка и представлены 2 аппарата в чёрном и белом цветах.
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