Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уже много лет Xiaomi выступает в качестве одного из главных партнёров Qualcomm. Возможно, именно поэтому компания почти всегда удостаивается части выпустить на рынок первой продукт на основе флагманского процессора. В 2021 году таким аппаратом стал Mi 11, получивший сверхбыстрый Snapdragon 888. На данный момент в продаже не существует более продвинутого чипа (если не считать гигантских камней Apple), что позволяет занимать смартфону лидирующие позиции в рейтингах. На самом деле это не так важно, ведь в повседневной жизни такая мощь вряд ли пригодится, поэтому пользователи в первую очередь обращают внимание на детали. И здесь у Mi 11 всё просто отлично.

реклама

Дисплей : OLED размером 6.81 дюйма получивший рекордное разрешение 3200 на 1440 пикселей с 1 миллиардов цветов. Он имеет плотность точек 515 ppi, пиковую яркость 1500 нит, полную поддержку технологии HDR 10+, а также впечатляющие 120 Гц. Не обошлось без Always On Display, который является одной из фишек OLED-дисплеев.

: OLED размером 6.81 дюйма получивший рекордное разрешение 3200 на 1440 пикселей с 1 миллиардов цветов. Он имеет плотность точек 515 ppi, пиковую яркость 1500 нит, полную поддержку технологии HDR 10+, а также впечатляющие 120 Гц. Не обошлось без Always On Display, который является одной из фишек OLED-дисплеев. Аккумулятор : 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 55 Вт. Также заявлена поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт и обратной зарядки других смартфонов со скоростью 10 Вт.

: 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 55 Вт. Также заявлена поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт и обратной зарядки других смартфонов со скоростью 10 Вт. Память : в данном случае у нас 8 Гб оперативной памяти и скоростной накопитель на 256 Гб.

: в данном случае у нас 8 Гб оперативной памяти и скоростной накопитель на 256 Гб. Камеры : основной модуль на 108 Мп, который стал ещё совершеннее со времён первого появления в Mi 10. Фронталка на 20 МП порадует любителей селфи.

: основной модуль на 108 Мп, который стал ещё совершеннее со времён первого появления в Mi 10. Фронталка на 20 МП порадует любителей селфи. Производитель поставляет аппарат на новой ОС Android 11 с последней версией прошивки MIUI 12.5. С обеих сторон аппарат защищён прочным стеклом Gorilla Glass, которое надёжно защищает от царапин, но часто пасует перед падениями на асфальт. Из необычного: есть стереодинамики SOUND BY Harman Kardon, которые способны впечатлить даже настоящих меломанов. Доступны все необходимые технологии, включая Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, поддержки сетей пятого поколения, ИК-порта и NFC.





анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке





реклама

Сегодня официальный представитель Xiaomi в РФ скинул на данный телефон 10 000 рублей, что позволяет взять его за 75 990. Отметим, что скидки там длятся пару дней, а значит наши читатели могут не обнаружить. Поэтому предлагаем вам обратиться в Ситилинк, где есть такая же скидка и представлены 2 аппарата в чёрном и белом цветах.