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Флешмоб с продажей GeForce RTX 3070 Ti в DNS завершился. Всё задуманное воплотилось в реальность, а видеокарты распроданы. Под шумок ребятам удалось реализовать даже сверхдорогие позиции, которые сегодня лежат в других магазинах без движения. Неясно, с чем связана такая пассивность покупателей. Ещё неделю назад они разбирали GeForce RTX 3080 Ti за 220 000 рублей, а сегодня лениво поглядывают на такую же модель за 180 тысяч. Как бы там ни было, но что-то в восприятии людей поменялось. Возможно, потенциальные покупатели верят, что на следующей неделе удастся взять видеокарту ещё дешевле, а может быть у народа просто закончились деньги. На улице ведь лето, а в это время года принято тратить сбережения на поездку на море. Как бы там ни было, но скидки добрались даже до Авито. С тяжёлым сердцем признаём, что перекупщикам становится всё тяжелее зарабатывать на кусок хлеба. Не верите? Давайте изучим вопрос вместе.

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Прежде всего обратимся к списку доступных моделей во время последней распродажи в DNS. Нас интересует Palit GamingPro и MSI Ventus 3X OC. Первая стоила 75 тысяч рублей, а вторая была доступна за 58 тысяч. Представители торговой сети не сообщали, сколько было доступно видеокарт за 58 тысяч, но по нашему личному опыту, через 50 секунд после начала распродажи все они оказались распроданы. Ну а теперь заглянем на Авито. Как видите, видеокарта производства Palit продаётся за 85 тысяч, что всего на 10 тысяч дороже её стоимости во время распродажи. Мы не ставим своей задачей продемонстрировать вам как можно больше похожих объявлений. Кроме того, мы не листали несколько страниц, а значит не исключено, что есть и более выгодные предложения.

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Что до MSI, то здесь и сейчас её можно взять за 75 тысяч. Что самое любопытное, предложений действительно много, но многие из них висят уже несколько дней. Кто-то отмечает, что скинул цену, другие пока держатся, предлагая заплатить на 5-10 тысяч дороже. Похоже, нервы дрогнули даже у перекупщиков. Представьте себе ситуацию, когда, купив 10 видеокарт Palit GamingPro по 75 тысяч, они вдруг обнаружат, что в магазинах они стоят дешевле 70 000. А ведь ребята платили со своего кармана. Нехорошо радоваться чужому горю, но в данном случае денежные потери этих людей позволят рынку дышать свободнее, ведь в последнее время он был зажат тисками майнеров, жадных ритейлеров и ненасытных перекупщиков.