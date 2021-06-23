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Криптовалютный рынок может показаться молодым и несовершенным. Даже спустя десять лет после своего появления его бросает из стороны в сторону, а тех, кто действительно смог разбогатеть на Биткоинах, легко пересчитать по пальцам. В данном случае мы имеем в виду ситуацию, когда пользователь каким-то образом получил бы в своё владение несколько сотен или тысяч монет, а сегодня мог бы реализовать их по цене в тысячи раз выше начальной. Поскольку многим криптовалюты кажутся слишком непредсказуемыми, инвесторы не решаются в них инвестировать, а с ними и обычные люди посматривают в сторону цифровых денег с недоверием.

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На самом деле всё не так, ведь рынок давно сформировался, а волатильность – это не проблема, а главная фишка. В большом океане Биткоина плавают мелкие рыбёшки, трейдеры и инвесторы, и только Киты абсолютно спокойны, ведь именно они толкают криптовалюту в нужную сторону извлекая выгоду из перепадов курса. Вчера Биткоин стремительно падал. Казалось, уже ничего не остановить, как вдруг, словно по мановению волшебной палочки, он начал расти. Уже к утру он с 28 000 долларов поднялся до 34 000, что в очередной раз утвердило за китами главенство на рынке. Не верите?

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В последние дни случились две крупные сделки, которые могли оказать решающее влияние на ситуацию. Итак, пока все продавали, компания MicroStrategy купила Биткоинов на 500 миллионов долларов. В какой-то момент казалось, что решение погубит фонд, но уже сейчас вклад принёс не менее 50 миллионов прибыли, а ведь ещё не вечер. Ещё убедительнее выглядит покупка крупным инвестиционным фондом ARK Investment Management пая в компании Grayscale Bitcoin Trust. Последняя ведёт настолько необычную деятельность, что об этом нужно кратко упомянуть. Так, если крупный инвестор хочет вложиться в Биткоин, но без дополнительных рисков, то он обращается в Grayscale Bitcoin Trust. Эти ребята предлагают разместить вклад в долларах, привязанный к цене криптовалюты. Это значит, что некто будет владеть Биткоинами, но не будет ими владеть, а сами Биткоины находятся под управлением Grayscale Bitcoin Trust. Запутанно? Почитайте об этом здесь.

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Так вот, в тот момент, когда Биткоин упал до 28 500 долларов, Кит купил 1 миллион паёв в Grayscale Bitcoin Trust. В данный момент не так важно, сколько это сотен миллионов долларов, но доказывает огромный интерес со стороны крупных инвесторов к криптовалюте.