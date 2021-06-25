В результате 5-кратного падения цен на Chia Coin жёсткие диски в РФ подешевели в 2 раза
Chia Coin дешевеет. Зелёная криптовалюта не оправдала ожиданий своих разработчиков, а в результате отбить вложения в жёсткие диски стало невозможно. Группа неизвестных фермеров продолжает наращивать мощности добычи, ну а остальные остались ни с чем. На этом фоне Chia Coin потеряла большую часть своей цены, за несколько месяцев. Так, если в момент анонса криптовалюта торговалась на отметке 1500 долларов и выше, то сегодня за 1 монетку дают всего 300 долларов. На этом фоне мы фиксируем резкое снижение стоимости жёстких дисков.
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Для создания домашнего хранилища большой ёмкости отлично подойдёт WD Red Pro. Он обладает рекордными 18 Тб свободного пространства, что на много лет вперёд решит проблему сохранения ваших видеозаписей с многочисленных поездок на моря, дачи и просто посиделок у костра, во время мирного поедания шашлыка. Время работы на отказ заявлено на отметке 1 миллиона часов, а гарантия достигает немалых 60 месяцев. Это говорит о том, что производитель уверен в своей продукции на 100%.
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SEAGATE Ironwolf Pro стоит всего 69 890 рублей. Учтите, что из-за резкого повышения интереса к Chia Coin данная модель ещё недавно подорожала до 109 тысяч. Если в первом случае у нас была скидка в 53 тысячи, то здесь только 40 000. Хотя, это же почти половина стоимости, а значит всё очень даже хорошо. Модель производства SEAGATE может похвастать 1.2 миллионами часов наработки на отказ и столь же внушительной гарантией на 60 месяцев.
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WD Purple ёмкостью 18 Тб – настоящий клад. Здесь и 1.5 миллиона часов наработки на отказ, и 7200 оборотов и толщина всего 26.1 мм. Мало того, стоимость подобного продукта заявлена на отметке всего 67 990 рублей со скидкой в 48 000. Гарантия заявлена на отметке в 36 месяцев. Это меньше, чем в предыдущих случаях, но всё равно очень много.
SEAGATE Ironwolf Pro на 14 Тб за 54 890 рублей станет настоящим компромиссом и разумным выбором. Так, здесь вас ждут 14 Тб памяти, 60 месяцев гарантии и 1.2 миллиона часов наработки на отказ. Можно найти что-то дешевле, но в таком случае и гарантия там будет меньше, и объём не такой впечатляющий.
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Вы просили – мы нашли: жёсткий диск WD Purple объёмом 6 Тб подешевел более чем в 2 раза. Ещё недавно он стоит 41 990 рублей, а сегодня 19 990. Сезон суперскидок открыт. Данная модель не может похвастать высокой скоростью, но гарантирует отличную стабильность. Покупатель получит 1.2 миллиона часов работы на отказ, а также гарантию 60 месяцев, что идеально сочетается с небольшим домашним хранилищем. Ну а для просмотра видео достаточно и средней скорости жёсткого диска.
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