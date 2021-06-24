Майнерскую видеокарту MSI CMP 50HX – аналог GeForce 2080 Ti почти невозможно превратить в игровую
В 2018 году NVIDIA выпускала специализированные видеокарты для майнеров. Они были точной копией обычных моделей и отличались только отсутствием выхода на дисплей. Предполагалось, что их нельзя использовать для обычных задачах, вот только уже вскоре геймеры обнаружили, что это не так. Нужно было зайти в настройки системы и указать в качестве основной не интегрированную, а дискретную. Игры подхватывали нужную видеокарту, что ничуть не снижало её производительности, да и не должно было. Многие полагали, что майнерские видеокарты 2021 года окажутся точно такими же. Увы, нет.
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Вчера MSI показала свою CMP 50HX MINER. Может показаться, что она полностью соответствует GeForce RTX 2080 Ti, поскольку хешрейт у них идентичный и равен 45 MH/s. Вот только это не так, ведь вместо 4352 ядер в настольной модели у нас всего 3584 ядра CUDA. Очевидно, что это очень сильно ударит по производительности даже если вам удастся её завести для работы в играх. Но и это не всё, здесь у нас всего 10 Гб видеопамяти вместо 11 Гб, а также фиксированное энергопотребление до 225 Вт (некоторые GeForce RTX 2080 Ti с лёгкостью выдавали и больше 300).
Эксперты уверяют, что данную видеокарту будет сложно превратить в игровую. Здесь у нас несколько проблем. Первое – это отсутствие выхода на дисплей, что решаемо. Дале – ядра на самом деле могут быть на месте, просто они нефункциональны (читай – мертвы), а значит путём перепрошивки BIOS вам не превратить её в GeForce RTX 2080 Ti. Драйвер просто не знает о существовании такой видеокарты. Ещё любопытнее выглядит интерфейс PCIe Express 1.0x4, который также снижает потенциал видеокарты.
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Как вы понимаете, всё это не мешает CMP 50HX MINER генерировать 45 MH/s в Эфириуме. Здесь проблем нет, вот только захотят ли шахтёры покупать такую видеокарту, которую после этого невозможно продать? Мало того, с учётом постоянных падений цены Эфира создаётся напряжение на рынке криптовалют. Сегодня инвесторы не спешат расставаться с деньгами, а пиром правят Киты. Кто знает, в какую сторону они потянут криптовалюту уже завтра. Может быть, они решат, что время обрушения цифровых денег уже пришло. Майнить на такой видеокарте будет невозможно, а сделать из неё игровую не получится. На самом деле это не значит, что всё так плохо. Скорее всего, обходной путь есть, но для массового геймера он может оказаться слишком сложным.
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