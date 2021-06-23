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Ажиотаж, сопровождавший падение Биткоина, сходит на нет. Уже ночью стало ясно, что Киты воспользовались снижением курса криптовалют для того, чтобы нарастить количество монет. Это значит, что ожидать резкого снижения стоимости видеокарт не приходится, а майнинг становится всё прибыльнее. Ситуация на рынке может измениться, но пока о подобных перспективах нет никакой информации. Одновременно с этим стоит помнить, что поставки видеокарт в первую очередь зависят от количества графических чипов, которые выпускает NVIDIA. Если таковых будет достаточно, то цены в любом случае продолжат снижаться, поскольку на рынке может возникнуть избыток предложения.

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Как сообщается, NVIDIA планирует насытить рынок видеокартами серии GeForce RTX 3060. К сожалению, речь идёт о китайском рынке. Утверждается, что у владельцев интернет-кафе есть уникальная возможность подать запрос на получение партии видеокарт. Сделать это можно уже сегодня. Для этого нужно записаться в очередь и внести предоплату. Предложение официальное и исходит от самой NVIDIA. Это не значит, что производить видеокарты будет сама компания, но у владельцев интернет-кафе нет выбора.

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Информации крайне мало, поскольку NVIDIA не стремится её афишировать. Согласно источникам, компания решила возродить индустрию интернет-кафе, которая играет в Китае ключевую роль. С этой целью до 10 июля ожидается большая поставка GeForce RTX 3060. На этот раз китайских потребителей ждёт версия с ядром GA106-302. Она отличается от первого варианта тем, что получила заблокированный драйвер, снижающий эффективность добычи Эфира на 50%.

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NVIDIA также сообщает о прекращении выпуска графических ядер для видеокарты GeForce RTX 3060 первого поколения. Это не значит, что таких видеокарт вы не увидите в продаже, но через какое-то время они должны исчезнуть с рынка естественным путём. Ожидается, что несколько месяцев на прилавках будут лежать две версии, различимые аббревиатурой LHR, которая позволит майнерам понять, что данную карту покупать не стоит. Данных о массовом появлении видеокарт GeForce RTX 3060 на международном рынке пока нет. Почему было принято начать с китайских интернет-кафе, также не указывается, но ребятам очень повезло, ведь отгрузка из рук в руки будет отслеживаться. Владельцам подобного бизнеса нужно доказать свою причастность к определённому заведению, поскольку перекупщики не дремлют.