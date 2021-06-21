Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Игровые приставки PlayStation 5 по рекомендованной цене 49 990 рублей из DNS уже на Авито

А куда вы думали перекупщики должны сбывать купленные приставки? Только Авито!
[ ] для раздела Блоги
7
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Как мы вам вчера и обещали, сегодня состоялись продажи игровой PlayStation 5 в сети DNS. Согласно некоторым данным, поставка должна быть небольшая и не превышать 1300 экземпляров. Поскольку спрос на консоль нереальный, желающих было в разы больше. На этот раз мы не знаем точного количество участников флешмоба, а также других интересных подробностей. Ясно одно, продажи закончились не начавшись. Как такое может быть? Давайте разбираться вместе. 

реклама

Ранним утром в официальной теме в DNS-клуб появились данные о проведении тестовой распродажи. Якобы, обнаружены неизвестные технические проблемы (читай – дыры, позволяющие совершить покупку в обход защитных механизмов сайта). Поскольку подобные сюрпризы здесь не в первый раз, то никто не удивился, а потенциальные покупатели продолжили ждать, постоянно обновляя страничку с товаром. Неясно, были ли эти проблемы в итоге устранены, но публичная распродажа началась в 10 утра. Вернее будет сказать не началась в 10 утра, ведь никто из участников обсуждения не смог даже добраться до оформления. Кто-то пишет, что в 10:01 система уже писала о том, что все консоли распроданы. 

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Если у вас крепкие нервы, то мы отправляем вас в комментарии, где есть множество любопытных историй. Неясно, где выдумка, а где просто плод воображения обиженных любителей игровых приставок. Но и это уже не важно, ведь спустя час новенькие приставки засветились на Авито. Будет глупо предположить, что обычные пользователи перепродают свои приставки с целью получить 13 000 рублей. Да, именно столько, ведь официальная стоимость PlayStation 5 составляла 49 990 рублей. Цены разнятся, а несколько продавцов заявляют о том, что купили приставку сегодня. Мы насчитали несколько подобных лотов, но никто ведь не знает реальное количество приставок на руках каждого из продавцов.

реклама

Ясно, что нигде больше PlayStation 5 не продавались, а значит перед нами выходцы из DNS. Поскольку на этот раз продажи проходили не только в онлайне, то есть все основания полагать, что продавцы и руководство отдельных торговых точек в деле. В данном случае неясно только одно: почему после мартовских проделок этих же людей с видеокартами GeForce RTX 3060, они до сих пор не уволены? Почему руководство DNS доверяет руководить распродажей столь сомнительным личностям? Увы, ответов на эти вопросы мы не получим. Больше информации на эту тему можно почерпнуть во время изучения предложений на Авито и штудирования комментариев. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI
3
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
16
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
6
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2021
16
Обзор и тестирование корпуса XPG Starker
11
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
6
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
41

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 44
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 41
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
9 июня 2021 25
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
10 июня 2021 33
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин рухнул на новостях о приближающейся блокировке китайских майнинговых ферм
51
Десятки видеокарт GeForce RTX 3070 Ti из DNS появились на Авито по цене 100 000 рублей и выше
152
У спутникового интернета от Илона Маска обнаружилась серьёзная техническая проблема с перегревом
123
В июле майнерам будет не на чем добывать Эфир – старт продаж видеокарт с NVIDIA с низким хешрейтом
43
Завтра ожидается поставка игровых приставок PlayStation 5 на российский рынок по цене 49 990 р
29
GeForce RTX 3080 ещё сильнее подешевели после резкого падения цены Ethereum – скидки до 100 000 руб.
10
В Китае обнаружен процессор Intel с логотипом AMD на комплектном охладителе
16
Китайские майнеры отключают фермы, а хешрейт Биткоина упал в 2 раза за месяц
25
Энтузиасты запустили культовую The Witcher 3 в 8K и с десятками графических модификаций
26
В Steam запустили ранний доступ симулятора полицейского США с высоким рейтингом
25
Доходы майнеров продолжают ставить антирекорды на фоне падения стоимости Эфириума до $2100
75
В Америке мужчина разбил автомобиль за 350 000 долларов сразу после начала его аренды
34
Из-за запретов на добычу Bitcoin в Китае стоимость GeForce RTX 3080 обвалилась на 900 долларов
42
Биткоин рухнул на негативных новостях из Китая ниже 33 000 долларов
26
Плата за разгон: с опциональными колёсами Tesla Model S Plaid быстрее, но проезжает меньше
1
На фоне анонса Battlefield 2042 значительно увеличился спрос на Battlefield 4
10
В тестовой сборке Windows 11 обнаружили облегченную редакцию SE
+
Сайт Eurogamer выбрал лучшую игровую гарнитуру 2021 года
36
Авторы PS5-эксклюзивного «выживача» Abandoned с реалистичной графикой намекнули на выход игры на PC
9
EA Play: Возможно анонсируют Dead Space
4

Популярные статьи

Почему в процессорах AMD производительность ядер хуже, чем в процессорах INTEL, или все же наоборот
163
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Разгоняем и сравниваем со старыми видеокартами последний шанс геймеров 2021 года — GeForce GT 1030
17
Xeon E3-1240 v3: плюсы и минусы анлока турбобуста
28
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI
3

Сейчас обсуждают

VII
15:59
Тогда им нужно добавить редактор персонажа: прически, макияж, ногти, одежда... И бабы будут толпой сперва убивать самых красивых, а потом уже будет шутер.
Bethesda работает над перезапуском Quake с женским протагонистом — так утверждает инсайдер
wwr222
15:58
Ты внимательно посмотри,какое напряжение я ставил.Это очень не мало для процессора без К.И не помогло.
Xeon E3-1240 v3: плюсы и минусы анлока турбобуста
MriS
15:58
Для перепродажи))
Игровые приставки PlayStation 5 по рекомендованной цене 49 990 рублей из DNS уже на Авито
nikolai3anv
15:58
Да легко оформят .. я без проблем хенийты за вознаграждение в 500 рублей соберу человек двадцать . Алкоголиков пенсионеров дядей тетей... Ты адекватный? Тьфу гении блин . Это все ещё в совке проходил...
Проданные в ДНС по 49999 рублей консоли PlayStation 5 уже лежат на Авито
Эдуард Левин
15:57
Ну тиайки же появились в онлайн продажах, их кто скупил?
Из-за запретов на добычу Bitcoin в Китае стоимость GeForce RTX 3080 обвалилась на 900 долларов
*Tiger*
15:57
> Проводил слепые тесты - все кому показывал сходу опознали где лучше. В двойном слепом тесте, НИКТО достоверно не смог правильно указать, где X Гц, а где 2*X Гц. Т.е. ошибка была в обе стороны: когд...
Сколько FPS нужно здоровому человеку
Эдуард Левин
15:56
Какие точки, где, в ЕС, США, в Китае, или хочешь сказать они там на порядок дешевле?
Из-за запретов на добычу Bitcoin в Китае стоимость GeForce RTX 3080 обвалилась на 900 долларов
ReXaN
15:56
Просто не покупать, если есть возможность и рыночек порешает. Тем более лето лучше как-то по другому провести.
Проданные в ДНС по 49999 рублей консоли PlayStation 5 уже лежат на Авито
Эдуард Левин
15:54
Их нужно ломануть, чтоб эфир копать, типа как на ноутах. И тема дешёвых консолей отпадет
Из-за запретов на добычу Bitcoin в Китае стоимость GeForce RTX 3080 обвалилась на 900 долларов
Adam01
15:54
через год по 30к на авито
Из-за запретов на добычу Bitcoin в Китае стоимость GeForce RTX 3080 обвалилась на 900 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем