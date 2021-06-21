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Как мы вам вчера и обещали, сегодня состоялись продажи игровой PlayStation 5 в сети DNS. Согласно некоторым данным, поставка должна быть небольшая и не превышать 1300 экземпляров. Поскольку спрос на консоль нереальный, желающих было в разы больше. На этот раз мы не знаем точного количество участников флешмоба, а также других интересных подробностей. Ясно одно, продажи закончились не начавшись. Как такое может быть? Давайте разбираться вместе.

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Ранним утром в официальной теме в DNS-клуб появились данные о проведении тестовой распродажи. Якобы, обнаружены неизвестные технические проблемы (читай – дыры, позволяющие совершить покупку в обход защитных механизмов сайта). Поскольку подобные сюрпризы здесь не в первый раз, то никто не удивился, а потенциальные покупатели продолжили ждать, постоянно обновляя страничку с товаром. Неясно, были ли эти проблемы в итоге устранены, но публичная распродажа началась в 10 утра. Вернее будет сказать не началась в 10 утра, ведь никто из участников обсуждения не смог даже добраться до оформления. Кто-то пишет, что в 10:01 система уже писала о том, что все консоли распроданы.

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Если у вас крепкие нервы, то мы отправляем вас в комментарии, где есть множество любопытных историй. Неясно, где выдумка, а где просто плод воображения обиженных любителей игровых приставок. Но и это уже не важно, ведь спустя час новенькие приставки засветились на Авито. Будет глупо предположить, что обычные пользователи перепродают свои приставки с целью получить 13 000 рублей. Да, именно столько, ведь официальная стоимость PlayStation 5 составляла 49 990 рублей. Цены разнятся, а несколько продавцов заявляют о том, что купили приставку сегодня. Мы насчитали несколько подобных лотов, но никто ведь не знает реальное количество приставок на руках каждого из продавцов.

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Ясно, что нигде больше PlayStation 5 не продавались, а значит перед нами выходцы из DNS. Поскольку на этот раз продажи проходили не только в онлайне, то есть все основания полагать, что продавцы и руководство отдельных торговых точек в деле. В данном случае неясно только одно: почему после мартовских проделок этих же людей с видеокартами GeForce RTX 3060, они до сих пор не уволены? Почему руководство DNS доверяет руководить распродажей столь сомнительным личностям? Увы, ответов на эти вопросы мы не получим. Больше информации на эту тему можно почерпнуть во время изучения предложений на Авито и штудирования комментариев.