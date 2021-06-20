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Старт продаж игровой приставки PlayStation 5 стал самым масштабным за всю историю. Sony отчитывается о рекордах чуть ли не каждый месяц, но удовлетворить покупательский спрос в настоящее время невозможно. Главной причиной называют переход на удалённую работу десятков миллионов людей по всему миру. Многие из них получили три часа свободного времени, которое они раньше тратили на поездку на работу и обратно. Кроме того, никто ведь не будет отрицать, что соблазн поиграть возрастает, когда никто не контролирует и не нормирует рабочий час. Когда начальство не стоит над головой, заставляя имитировать активную деятельность. Не стоит забывать о полупроводниковом кризисе, который уже полгода шагает по планете, вызывая ажиотажный спрос на многие товары как среди крупных компаний, так и обычных пользователей. Чего только стоит дефицит видеокарт, которые нынче стоят в 3 раза дороже рекомендованных производителем цен.

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Какие бы причины не вызвали высокий спрос на консоли PlayStation 5, он есть и это данность. По прогнозам Sony, насытить рынок в 2021 году не удастся, а значит многим из тех, кто мечтал о новой приставке придётся ждать. На этот раз это не только проблема отдельно взятого региона, поскольку даже в Японии геймеры выстраиваются в очередь за PlayStation 5. Возможно, там всё не так печально, ведь поставки происходят чаще, а количество готовых товаров куда выше, но это не значит, что в наших краях невозможно купить новенькую консоль. Есть Авито, где товара в достатке. Если вы не желаете платить перекупщикам, то завтра у вас будет уникальная возможность купить PlayStation 5.

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Как стало известно, в понедельник 21 июня в торговой сети DNS состоится онлайн-распродажа игровых приставок нового поколения. Точного времени пока нет, что очень печалит. Возможно, к утру мы будем знать об этом больше, но пока известна только дата. Представители магазина отмечают, что партия будет ограниченной. Это значит, что получить свою приставку смогут далеко не все желающие.

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Скорее всего PlayStation 5 будет доступна по цене 49 990 рублей. Напомним, первые покупатели смогли получить её ещё в 2020 году за 46 990, в то время как в уже в марте официальная стоимость была увеличена в связи с инфляцией. В данном случае речь идёт о полноценной версии с приводом, в то время как о поступлении цифровой версии Digital Edition ничего не известно. Сегодня перекупщики просят за версию без привода 62 000 рублей и выше, в то время как стандартная доступна за 66 000 и выше. Это значит, что выгода составит как минимум 15 000 рублей, которые лучше потратить на игры.