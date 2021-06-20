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Chia Coin стала неприятным сюрпризом для обычных покупателей жёстких дисков и SSD. Ещё бы, большая часть накопителей просто исчезла из магазинов, а многие подорожали в два раза. Особенно весело было тем, кому пришлось собирать сервер, ведь наиболее выносливые модели кратковременно стали на вес золота. Проблема в специфике майнинга данной криптовалюты. Так, после создания определённого количества участков происходит постоянное считывание, которое приводит к чрезвычайно быстрому износу. Поскольку пользовательские твердотельные накопители не отличаются высоким показателем TWB (максимальное количество записанных данных, после которых SSD приходит в негодность). Это значит, что многие накопители выходят из строя через несколько месяцев простоя в ферме. Пользователям кажется, что они в полном порядке, ведь они сами на них ничего не записывали, а после поломки обращаются к производителю, требуя замену по гарантии.

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И вот здесь и начинается самое интересное. Не так давно Crucial разместила на своём сайте обновлённую политику гарантийной поддержки. Пользователям было чётко сообщено, что добыча Chia Coin с помощью твердотельных накопителей приведёт к аннулированию гарантии. Никаких исключений, даже самые дорогие модели не могут быть использованы для построения фермы. При этом отдельно указывалась, что гарантия до пяти лет распространяется исключительно на дефекты, возникающие во время штатной работы.

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Уже спустя пару дней разгорелся скандал. Неясно, что беспокоит обычных покупателей, ведь при стандартном использовании им никто ничего аннулировать не будет. Как бы там ни было, но после пресс-релиза Crucial неожиданно сменила гнев на милость. В компании отметили, что на самом деле в официальных правилах ничего подобного нет, а фермеры могут спокойно добывать криптовалюту и дальше. Могут, с небольшой оговоркой. Производитель отметил, что гарантия на SSD работает следующим образом: 5 лет, либо после полной перезаписи указанной производителем ёмкости. Получается интересная картина. Если вы принесёте свой твердотельный накопитель с претензией на поломку, вам заявит, что все 300 Тб были перезаписаны, а значит вы просто исчерпали ресурс. Получается, что с одной стороны Crucial не стала провоцировать общественность, но с другой – сделала именно то, о чём говорила изначально, но с более понятными уточнениями.